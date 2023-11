KinKi Kidsが12月13日に約3年ぶり、17枚目のオリジナルアルバム「P album」をリリースする。

「P album」のテーマは「25年間のPieceを繋ぎ合わせて、PeaceでPreciousなPleasureをあなたに」。今回も堂島孝平を共同プロデュースに迎え、ジャンルレスな“Piece”(=音楽)を収録したアルバムとなっている。

このアルバムには「アン / ペア」「高純度romance」「Amazing Love」「The Story of Us」といったシングル曲のほか、多数の新曲を収録。さらにボーナストラックとして初回盤Aには「ローズマリー」、初回盤Bには「FREAKY FUNKY NIGHT」、通常盤には「Before Dawn」「One of a kind」と、それぞれ異なる楽曲が収められる。

初回盤AおよびBの付属ディスクには、デビュー25周年を記念してYouTubeで配信されたオリジナルライブ映像全42曲を2パートに分けて収録。さらに初回盤Aには2022年7月に東京・東京ドームで行われた生配信の映像が、初回盤Bには今年7月に配信されたミニライブの映像が追加収録される。

KinKi Kids「P album」収録内容

初回盤A

CD

01. X-Day

02. BANANA

03. Amazing Love

04. Through the night

05. Insomnia

06. The Story of Us

07. ローズマリー

08. 高純度romance

09. アン / ペア

10. 無重力みたいな愛

11. 明日のピース

Blu-ray / DVD

・2022.07.20-07.21 @TOKYO DOME

・KinKi Kids YouTube Original Live Part 1

(Amazing Love / 硝子の少年 / 全部だきしめて / このまま手をつないで / 夏の王様 / ホタル / Hey! みんな元気かい? / 僕は思う ~ ひとりじゃない / Kissからはじまるミステリー / フラワー / 恋涙 / カナシミ ブルー / 変わったかたちの石 / 薄荷キャンディー / キミは泣いてツヨくなる / 愛のかたまり / 銀色 暗号 / 新しい時代)

初回盤B

CD

01. X-Day

02. BANANA

03. Amazing Love

04. Through the night

05. Insomnia

06. The Story of Us

07. FREAKY FUNKY NIGHT

08. 高純度romance

09. アン / ペア

10. 無重力みたいな愛

11. 明日のピース

Blu-ray / DVD

・KinKi Kids YouTube Original Live Part 2

(Bonnie Butterfly / Time / solitude ~真実のサヨナラ~ / Want You / 道は手ずから夢の花 / 欲望のレイン / 光の気配 / lOve in the φ / やめないで,PURE / 青の時代 / Love is... ~いつもそこに君がいたから~ / むくのはね / グッバイ・カウント・ダウン / もう君以外愛せない / 情熱 / 杪夏 / 雨のMelody / 愛について / スワンソング / 薔薇と太陽 / FRIENDS)

・Celebrating KinKi Kids' 26th Birthday

(Anniversary / MC / The Story of Us)

通常盤

CD

01. X-Day

02. BANANA

03. Amazing Love

04. Through the night

05. Insomnia

06. The Story of Us

07. Before Dawn

08. 高純度romance

09. One of a kind

10. アン / ペア

11. 無重力みたいな愛

12. 明日のピース