【NPB】MVP、新人王、B9、GG賞…2023年度プロ野球個人タイトル・表彰選手一…

プロ野球最新情報



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2023年シーズンのプロ野球もシーズンの全日程を終了。オリックス・バファローズの山本由伸投手を筆頭に、今年も個人成績で特筆した成績を残した選手たちが、各部門で表彰される。ここでは、個人タイトル獲得選手、表彰選手をまとめた。

















セ・リーグ



表彰選手

最優秀選手（MVP）：

最優秀新人：

沢村栄治賞：

新人特別賞：

最優秀監督賞：











投手部門

最優秀防御率：村上頌樹（阪神） 防御率1.75

最多勝利：東克樹（DeNA） 16勝

最多奪三振：今永昇太（DeNA） 174奪三振

最高勝率：東克樹（DeNA） 勝率.842

最多セーブ：岩崎優（阪神） 35セーブ

最優秀中継ぎ：島内颯太郎（広島） 42ホールドポイント





野手部門

首位打者：宮﨑敏郎（DeNA） 打率.326

最多本塁打：岡本和真（巨人） 41本塁打

最多打点：牧秀悟（DeNA） 103打点

最多安打：中野拓夢（阪神）、牧秀悟（DeNA） 164安打

最高出塁率：大山悠輔（阪神） 出塁率.403

最多盗塁：近本光司（阪神） 28盗塁











パ・リーグ



表彰選手

最優秀選手（MVP）：

最優秀新人：

沢村栄治賞：山本由伸（オリックス）

新人特別賞：

最優秀監督賞：











投手部門

最優秀防御率：山本由伸（オリックス） 防御率1.21

最多勝利：山本由伸（オリックス） 16勝

最多奪三振：山本由伸（オリックス） 169奪三振

最高勝率：山本由伸（オリックス） 勝率.727

最多セーブ：松井裕樹（楽天） 39セーブ

最優秀中継ぎ：ルイス・ぺルドモ（ロッテ） 42ホールドポイント





野手部門

首位打者：頓宮裕真（オリックス） 打率.307

最多本塁打：グレゴリー・ポランコ（ロッテ）、近藤健介（ソフトバンク）、浅村栄斗（楽天） 26本塁打

最多打点：近藤健介（ソフトバンク） 87打点

最多安打：柳田悠岐（ソフトバンク） 163安打

最高出塁率：近藤健介（ソフトバンク） 出塁率.431

最多盗塁：周東佑京（ソフトバンク）、小深田大翔（楽天） 36盗塁















ベストナイン

セ・リーグ

投手：

捕手：

一塁手：

二塁手：

三塁手：

遊撃手：

外野手：

外野手：

外野手：











パ・リーグ

投手：

捕手：

一塁手：

二塁手：

三塁手：

遊撃手：

外野手：

外野手：

外野手：















ゴールデングラブ賞





【歴代受賞選手一覧はこちら〔〕/〔〕】

セ・リーグ

投手：

捕手：

一塁手：

二塁手：

三塁手：

遊撃手：

外野手：

外野手：

外野手：











パ・リーグ

投手：

捕手：

一塁手：

二塁手：

三塁手：

遊撃手：

外野手：

外野手：

外野手：

















【了】