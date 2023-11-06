Awich、全国7都市巡るリリースツアー開催決定

ラッパーのAwichが、Kアリーナ横浜にて行われた自身初のアリーナワンマン「Queendom -THE UNION- at K-Arena Yokohama」にて、ニューアルバム『THE UNION』を引っ提げての全国ツアーを開催することを発表した。

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同ツアーは、2024年4月27日の大阪・Zepp Namba公演を皮切りに、ファイナルとなる5月23日の東京・Zepp Hanedaまで、広島、札幌、福岡、仙台、名古屋と全国7箇所を周る自身最大規模のワンマンツアーとなる。また、同時に来月12月16日に恵比寿ガーデンホールにてバースデープレミアムライブの開催も発表された。共にチケット先行はファンクラブでの先行でスタートとなる。

＜ツアー情報＞

THE UNION TOUR2024

2024年4月27日（土）Zepp Namba（OSAKA）

2024年4月28日（日）広島CLUB QUATTRO

2024年5月2日（木）Zepp Sapporo

2024年5月9日（木）Zepp Fukuoka

2024年5月11日（土）仙台PIT

2024年5月17日（金）Zepp Nagoya

2024年5月23日（木）Zepp Haneda（TOKYO）

料金：

1階スタンディング 6800円（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）

2階指定席 7800円（税込・入場時別途ドリンク代） ※Zepp公演のみ

Awich Birthday Premium Live 2023

2023年12月16日（土）恵比寿The Garden Hall

open 16:00 / start17:00

出演：Awich

料金：ALL STANDING 6600円（ドリンク代別）

https://www.red-hot.ne.jp/bacio/

Official Website https://awich098.com/