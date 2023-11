明治安田生命J2リーグ第41節の4試合が5日に開催された。

前々節に悲願のJ1昇格を決めた首位の町田ゼルビアは、アウェイでレノファ山口FCと対戦。54分にバスケス・バイロンが倒されてPKを獲得すると、キッカーを務めた下田北斗がこれを決めて先制に成功した。さらに68分にはミッチェル・デュークが追加点を挙げ、2-0で完封勝利。町田は4連勝を飾っている。

J1昇格プレーオフ圏内の4位東京ヴェルディはホームで栃木SCと対戦。45+2分に深澤大輝が2枚目のイエローカードをもらって退場となり、東京Vが数的不利となったが、82分に中原輝の直接FK弾で先制に成功した。この1点を守り切った東京Vは1-0で勝利を収めた。

そのほか、ザスパクサツ群馬とジェフユナイテッド千葉の一戦は、アウェイの千葉が2-1で勝利し、5位をキープ。また、ブラウブリッツ秋田はファジアーノ岡山を2-0で下している。

今節の試合結果と順位表、最終節となる次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第41節

▼11月3日(金・祝)

ヴァンフォーレ甲府 2-0 ロアッソ熊本

▼11月4日(土)

ツエーゲン金沢 2-2 大分トリニータ

いわきFC 1-3 モンテディオ山形

徳島ヴォルティス 0-0 藤枝MYFC

V・ファーレン長崎 2-1 ベガルタ仙台

ジュビロ磐田 5-0 水戸ホーリーホック

清水エスパルス 4-0 大宮アルディージャ

▼11月5日(日)

レノファ山口FC 0-2 FC町田ゼルビア

ザスパクサツ群馬 1-2 ジェフユナイテッド千葉

東京ヴェルディ 1-0 栃木SC

ファジアーノ岡山 0-2 ブラウブリッツ秋田

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(84/+42)

2位 清水(73/+44)

────自動昇格圏────

3位 磐田(72/+29)

4位 東京V(72/+24)

5位 千葉(67/+10)

6位 甲府(64/+11)

────PO出場圏─────

7位 山形(64/+9)

8位 長崎(62/+12)

9位 大分(59/-3)

10位 群馬(57/+1)

11位 岡山(57/0)

12位 藤枝(52/-9)

13位 秋田(50/-7)

14位 徳島(48/-10)

15位 仙台(48/-11)

16位 熊本(46/-3)

17位 水戸(46/-17)

18位 栃木(44/-7)

19位 いわき(44/-26)

20位 山口(44/-28)

────自動降格圏────

21位 大宮(39/-32)

22位 金沢(34/-29)

◆■第42節の対戦カード

▼11月12日(日)

13:00 仙台 vs 町田

13:00 秋田 vs 徳島

13:00 山形 vs 甲府

13:00 水戸 vs 清水

13:00 栃木 vs 磐田

13:00 大宮 vs 東京V

13:00 千葉 vs 長崎

13:00 金沢 vs 岡山

13:00 藤枝 vs いわき

13:00 熊本 vs 山口

13:00 大分 vs 群馬