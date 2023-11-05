TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」メインビジュアルが公開された。5チーム計16人の姿がビジュアル内に集結している。

10月から放送中のTVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」。メインビジュアルには、作中でステージバトルに参戦しているBAE、The Cat‘s Whiskers、cozmez、悪漢奴等に加え、彼らの背景の中に伝説のMCチーム・武雷管のメンバーが描かれた。

「Paradox Live THE ANIMATION」は、ヒップホップを題材にしたメディアミックスプロジェクト「Paradox Live（パラドックスライブ）」のアニメ化作品。Paradox Live公式YouTubeチャンネルでは、放送済みの1話から5話までが、本日11月5日23時59分までの期間限定で無料配信されている。

TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」

放送情報

TOKYO MX：毎週火曜日23:00～

BSフジ：毎週火曜日24:30～

アニマックス：毎週土曜日22:00～

スタッフ

原作：Paradox Live

監督：安藤尚也

シリーズ構成・脚本：伊神貴世

キャラクターデザイン：羽田浩二

総作画監督：羽田浩二、小美野雅彦

プロップデザイン：和図悠

衣装デザイン：古賀美裕紀

コンセプトアート：NAKAI

美術監督：甲斐政俊

色彩設計：吉田小百合

編集：定松剛

撮影監督：松向寿

音響監督：長崎行男

音楽：岩崎琢

アニメーション制作:PINE JAM

キャスト

BAE

朱雀野アレン：梶原岳人

燕夏準：村瀬歩

アン・フォークナー：96猫

The Cat’s Whiskers

西門直明：竹内良太

神林匋平：林勇

棗リュウ：花江夏樹

闇堂四季：寺島惇太

cozmez

矢戸乃上珂波汰：小林裕介

矢戸乃上那由汰：豊永利行

悪漢奴等

翠石依織：近藤孝行

雅邦善：志麻

征木北斎：土岐隼一

伊藤紗月：畠中祐

円山玲央：矢野奨吾

武雷管

九頭竜智生：小野賢章

辰宮晴臣：諏訪部順一

(c)Paradox Live THE ANIMATION