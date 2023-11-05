TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」メインビジュアルが公開された。5チーム計16人の姿がビジュアル内に集結している。
10月から放送中のTVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」。メインビジュアルには、作中でステージバトルに参戦しているBAE、The Cat‘s Whiskers、cozmez、悪漢奴等に加え、彼らの背景の中に伝説のMCチーム・武雷管のメンバーが描かれた。
「Paradox Live THE ANIMATION」は、ヒップホップを題材にしたメディアミックスプロジェクト「Paradox Live（パラドックスライブ）」のアニメ化作品。Paradox Live公式YouTubeチャンネルでは、放送済みの1話から5話までが、本日11月5日23時59分までの期間限定で無料配信されている。
TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」
放送情報
TOKYO MX：毎週火曜日23:00～
BSフジ：毎週火曜日24:30～
アニマックス：毎週土曜日22:00～
スタッフ
原作：Paradox Live
監督：安藤尚也
シリーズ構成・脚本：伊神貴世
キャラクターデザイン：羽田浩二
総作画監督：羽田浩二、小美野雅彦
プロップデザイン：和図悠
衣装デザイン：古賀美裕紀
コンセプトアート：NAKAI
美術監督：甲斐政俊
色彩設計：吉田小百合
編集：定松剛
撮影監督：松向寿
音響監督：長崎行男
音楽：岩崎琢
アニメーション制作:PINE JAM
キャスト
BAE
朱雀野アレン：梶原岳人
燕夏準：村瀬歩
アン・フォークナー：96猫
The Cat’s Whiskers
西門直明：竹内良太
神林匋平：林勇
棗リュウ：花江夏樹
闇堂四季：寺島惇太
cozmez
矢戸乃上珂波汰：小林裕介
矢戸乃上那由汰：豊永利行
悪漢奴等
翠石依織：近藤孝行
雅邦善：志麻
征木北斎：土岐隼一
伊藤紗月：畠中祐
円山玲央：矢野奨吾
武雷管
九頭竜智生：小野賢章
辰宮晴臣：諏訪部順一
(c)Paradox Live THE ANIMATION