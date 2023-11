セリエA第11節の3試合が4日に行われた。

アタランタと敵地で対戦したインテルは、40分にハカン・チャルハノールのPK成功で先制。57分にはラウタロ・マルティネスが左斜め45度からゴール右下へと突き刺し、リードを広げる。61分に自陣深い位置でのボールロストからアタランタに1点を返されたものの、2-1で逃げ切ったインテルは3連勝で首位をキープした。

ホームにウディネーゼを迎えたミランは、何度もゴールに迫りながら、決定力に欠いて先制点を挙げられない。すると62分、PKを決められてウディネーゼの先制を許してしまう。相手GKマルコ・シルヴェストリの好セーブもあって最後まで1点が遠かったミランは、リーグ戦3試合未勝利、公式戦直近4試合で1分3敗となった。

ナポリは敵地でサレルニターナと対戦。13分にジャコモ・ラスパドーリの2試合連続ゴールで先制すると、その後も押し込み続けたものの、好セーブを連発する相手GKギジェルモ・オチョアの壁をなかなか崩すことはできない。それでも82分、カウンターからエリフ・エルマスが待望の追加点を挙げ、2-0で勝利したナポリはリーグ戦2試合ぶりの白星となった。

◆■セリエA第11節

▼11月3日(金)

ボローニャ 1-0 ラツィオ

▼11月4日(土)

サレルニターナ 0-2 ナポリ

アタランタ 1-2 インテル

ミラン 0-1 ウディネーゼ

▼11月5日(日)

20:30 ヴェローナ vs モンツァ

23:00 カリアリ vs ジェノア

26:00 ローマ vs レッチェ

28:45 フィオレンティーナ vs ユヴェントス

▼11月6日(月)

26:30 フロジノーネ vs エンポリ

28:45 トリノ vs サッスオーロ