明治安田生命J2リーグ第41節が、3日と4日に行われた。

J1自動昇格圏内でのフィニッシュを目指す2位清水エスパルスは、ホームで21位の大宮アルディージャと対戦。試合開始早々の2分にチアゴ・サンタナのゴールで幸先よく先制に成功すると、45+6分にカルリーニョス・ジュニオ、63分に岸本武流、その5分後には乾貴士が得点を決め、4-0で快勝。最終節を前にして2位をキープした。一方、敗れた大宮はJ3降格圏内の21位が確定した。

2位清水を勝ち点「1」差で追いかけるジュビロ磐田はホームで水戸ホーリーホックと対戦。前半のうちに3点をリードすると、後半にも2点を追加し、5-0で水戸を撃破。最終節を前に自動昇格に向けて希望をつないだ。

その他、V・ファーレン長崎はホームでべガルダ仙台と対戦し、2-1で勝利。J1昇格プレーオフ行きに希望をつなぐ勝ち点「3」をゲットした。モンテディオ山形は敵地でいわきに逆転勝利し、暫定ではあるものの、プレーオフ圏内に浮上した。



今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第41節

▼11月3日(金・祝)

ヴァンフォーレ甲府 2-0 ロアッソ熊本

▼11月4日(土)

いわきFC 1-3 モンテディオ山形

ツエーゲン金沢 2-2 大分トリニータ

徳島ヴォルティス 0-0 藤枝MYFC

V・ファーレン長崎 2-1 ベガルタ仙台

清水エスパルス 4-0 大宮アルディージャ

ジュビロ磐田 5-0 水戸ホーリーホック

▼11月5日(日)

14:00 ザスパクサツ群馬 vs ジェフユナイテッド千葉

14:00 東京ヴェルディ vs 栃木SC

14:00 ファジアーノ岡山 vs ブラウブリッツ秋田

13:05 レノファ山口FC vs FC町田ゼルビア

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(78/+40)

2位 清水(73/+44)

3位 磐田(72/+29)

4位 東京V(69/+23)

5位 甲府(64/+11)

6位 山形(64/+9)

7位 千葉(64/+9)

8位 長崎(62/+12)

9位 大分(59/-3)

10位 岡山(57/+2)

11位 群馬(57/+2)

12位 藤枝(49/-9)

13位 徳島(48/-10)

14位 仙台(48/-11)

15位 秋田(47/-9)

16位 熊本(46/-3)

17位 水戸(46/-17)

18位 栃木(44/-6)

19位 いわき(44/-26)

20位 山口(44/-26)

21位 大宮(39/-32)

22位 金沢(34/-29)

◆■第42節の対戦カード

▼11月12日(日)

13:00 仙台 vs 町田

13:00 秋田 vs 徳島

13:00 山形 vs 甲府

13:00 水戸 vs 清水

13:00 栃木 vs 磐田

13:00 大宮 vs 東京V

13:00 千葉 vs 長崎

13:00 金沢 vs 岡山

13:00 藤枝 vs いわき

13:00 熊本 vs 山口

13:00 大分 vs 群馬