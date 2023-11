アイナ・ジ・エンドと大塚愛のシンガーソングライター対談「さくらんぼ」制作秘話＆アイナに歌ってほしい曲

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。10月31日(火)の放送では、主演映画『キリエのうた』でアイナの母役を演じた大塚愛さんがゲスト出演。『シンガーソングライター対談』をおこないました。アイナが大塚さんに質問したトークを中心に紹介します。アイナ:愛先生っていうのは、“シンガーソングライターの女神”というか……。大塚:いやいやいや、だいぶ盛ったな(笑)。アイナ:いや、私はほんとにそう思ってるんです。大塚:ありがとう!アイナ:ということで、こんな対談をできたらいいなと思って考えました……!大塚:アイナちゃんは、昔から曲を作ってたの?アイナ:曲を作ったのは18歳の時です。「きえないで」という曲で、リリースが2021年かな? 18歳で作曲に手をつけた感じですね。愛さんは何歳からやってらっしゃるんですか?大塚:私、15歳(中3)ぐらいから作り出して……。アイナ:何きっかけで作ろうと思ったんですか?大塚:ずっとピアノを習ってたんだけど、生徒たちの中で一番下手くそで。アイナ:意外!大塚:全然練習しなくて(笑)。で、先生が発表会をやるにあたって、「あなた、このままその実力でいくと、ちょっと聴くに耐えない」と。「みんなの前で発表できないから、ちょっと特別枠でいくしかないね」ということで……自分で曲を作って弾き語りをすれば、みんながクラシックをバリバリ弾いている中に1人だけポップスがいるみたいな。「そしたら、比べられずに済むじゃない」って言われて(笑)。その発表会用に曲を作った。アイナ:すごーい! その曲はリリースしてますか?大塚:リリースしました。(「Dear, you」という曲で)『愛 am BEST, too』っていうベストに入れましたね。アイナ:愛さんが、今までで「力作だ!」って思った曲って何ですか?大塚:ええ~難しいねぇ……! でも、全部がまとまってちゃんと「よく言えたな」っていうのは……「恋愛写真」とか、「金魚花火」とか。アイナ:やばい~! 待って! 本人からタイトル聞けるのやばすぎません!? 鳥肌立ってきた!大塚:(笑)。アイナ:その歌詞を書いているときって、具体的に何歳ごろだったんですか?大塚:ものによって結構バラバラなんだけど、「さくらんぼ」は18、19歳くらいの作品で。アイナ:へ~!大塚:乗ってる路線に入るには、アッパーが歌える中でバラードも歌うよっていう感じにしないと……バラードで売れちゃうと、アッパーを歌ったときにみんなが「うわ、どうした!?」ってびっくりするし、そういうパターンだと一発屋になりがちだなって。そんな自分の統計があったから、「アッパーを歌えなきゃいけない」と思って。アイナ:やばー! それ、おいくつのときに思ったんですか?大塚:それが18ぐらい。アイナ:早すぎ!大塚:それで、アッパーをいろいろ自分で作ってみて、その中に「さくらんぼ」もあった気がする。で、「歌声をこの曲に合わせなきゃいけない」、「どうだったら成立するか?」みたいなので探って、あの「さくらんぼ」の歌声にたどり着いたの。アイナ:それをしかも10代で、自分の道を開いていたんですもんね。いやもうほんとにすごい。「さくらんぼ」を聴くのが、もうちょっと感慨深くなりそうです。なんかカラオケでも泣きながら歌いそうです……(笑)。大塚:(笑)。大塚:曲を作るときって、基本自分が歌ってないんだよね。例えば、自分の中ではあまり表立ってない曲なんだけど、「ヒカリ」っていう曲は「あれ、アイナちゃんがカバーしたらすごい映えるだろうな~」と思っていたり。アイナ:どういうことですか?大塚:その曲が、1番求めてる声で聴こえてくるんだよね。それで、「これ、私の声でもいけるかどうか?」を考えて、全くいけないものは提供(他アーティストへの提供曲)にボンと放り込んだりする。アイナ:自分の作る曲なのに、歌ってる声が自分じゃないってことですよね?大塚:そう! 曲に合わせるんだよね。アイナ:えー! すごい。想像できないかも……!大塚:アイナちゃんの声の存在感っていうか、声のスター感? なんて言うんだろう……強さ? 私は自分の武器としてそういう声の強さがないから、いろんなものをできるカメレオンを目指したのね。アイナ:すげえ。大塚:アイナちゃんは、その武器があるじゃん。1個、誰にも負けない強さがあるから。それすごいよ!アイナ:ほんとですか? お母さんみたい……。2人:(笑)。アイナ:嬉しい! 愛さんの言ってたその「ヒカリ」っていう曲を歌いたいです。大塚:いや、すっかり「ヒカリ」の存在を忘れてて。(監督の)岩井(俊二)さんに言えばよかったと思って。アイナ:うわ!大塚:2011年の震災があったときにそれを思って作った曲なんだけど、「アイナちゃんの声が合うわ!」と思って。アイナ:ご自身で歌おうとは、思わなかったんですか?大塚:一応歌って……あれは何限定で出したんだろう? ちゃんとは出してないですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/