乃木坂46賀喜遥香「仲いい子とお出かけするのってすごく楽しい」同期の田村真佑、早川聖来さんとグランピングへ！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。11月2日(木)の放送では、夏休み中に行ったグランピングの思い出を語りました。賀喜:夏休みで1ヵ月くらいお休みさせていただいた間に、いつも東京のビルの中にいっぱいいるから「自然を見たほうがいいな」と思ってグランピングに行ったんですよ。私と田村真佑ちゃんと、今年(乃木坂46を)卒業した早川聖来ちゃんの“3色ジェラート”でグランピングに行ったんです!グランピングってキャンプの施設が全部整っているバージョンだから、何も持っていかなくてよくて。服だけ持って行って楽しみました。すごく自然豊かで、お花畑とかもあって……!夕方に着いたので夜ご飯からだったんですけど、みんなでバーベキューをしていっぱいおいしいご飯を食べました。聖来がお料理上手だから、焼いたりよそったりしてくれて。グランピングに行く前には、みんなでドンキホーテに寄ってカードゲームを買いました!『ナンジャモンジャゲーム』とか『カタカナーシ』っていうゲームがすごく楽しくて、みんなでそれをやったりお話ししたり……! (次の日は)朝から乳搾りに行ったり、お散歩していたアルパカに会いに行ったり(笑)、その日もみんなでおいしいご飯を食べたりしてすごく楽しかったですね~。朝は乳搾りに行く時間が決まっていたんですけど、どうしてもみんな起きれなくて……。起きて5分でテントから出ましたね(笑)。乳搾りした後は、自然豊かなところでみんなでシャボン玉しました! その動画を今でも見返すんですけど、いいですね~! やっぱり自然って癒される……!山の中に行った時だけ感じる匂いとか雰囲気もそうなんですけど、聖来とまゆたんという仲いい子とお出かけするのって、やっぱりすごく楽しいなって思ったし、こういう楽しいこと……小さなことでもいいんですけど、楽しいことをちょっとずつ見つけていきたいなって思いましたね。みなさんがどういう生活を毎日送っているかわからないけど、お仕事がめちゃめちゃ忙しいとか、学校でお勉強忙しいとか、部活忙しいとかあると思うんですけど……。たしかに忙しいのはありがたいことだし、頑張っている人ってかっこいいなって思うけど、その中でも自分が何も考えずに楽しめること、子供みたいな気分で楽しいことをするのって心にいいなって、心の栄養だなって思いました。――ここで、藤井風「きらり」オンエア賀喜:お届けしているのは、藤井風先生で「きらり」です。どうしてこの曲を選曲したかと言いますと……グランピングに行ったときに、バーベキューだから外でやるじゃないですか。朝食も外でサンドウィッチを食べたんですけど、そのときに聖来ちゃんが曲をかけてくれるんですよ。その選曲が、まぁおしゃれなんですね(笑)。おしゃれな曲をずっとかけてくれて、まゆたんと「本当にいい女ね~あなた」って、ずっと言ってて(笑)。そのときに聖来がこの曲をかけてくれて、みんなで「いい曲だよね~」って言って聴いた思い出があったので選びました。あらためて、すっごい素敵な曲ですね(笑)。この曲を自然の中で聴くの、めっちゃいいですよ! 最高! そんな思い出が詰まった曲でした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/