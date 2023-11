「ジャンケンポン」などで知られる泉昭二が、10月29日19時6分に老衰のため死去したと共同通信が報じた。91歳。葬儀、告別式は家族葬で行われた。

泉は1932年生まれ、東京都出身。1969年に朝日小学生新聞(朝日学生新聞社)で4コママンガ「ジャンケンポン」の連載を開始。同作は2016年11月24日付で1万5千回を迎えたことから、「Most strips published for the same yonkoma manga series(ひとつの4コママンガとして最も多く発行された回数)」としてギネス世界記録TMに認定された。なお連載は今年の3月に終了している。

(情報提供:共同通信)