オリジナルTVアニメ「川越ボーイズ・シング」より、出井天使（だんぼっち）役の鵜澤正太郎と矢沢ひろし（えいちゃん）役の土田玲央が、11月29日に川越警察の一日署長を務めることが明らかになった。

現在放送中の「川越ボーイズ・シング」は、埼玉にある高校・川越学園の“ボーイズ・クワイア部”を舞台にした熱血青春コメディ。イベント当日、2人は川越警察署が行う年末年始の特別警戒と、冬の交通事故防止に向けた出発式に参加する。

一日川越警察署長出発式

日時：2023年11月29日（水）13時30分～

会場：埼玉県 ウニスク南古谷

TVアニメ「川越ボーイズ・シング」

放送情報

TOKYO MX、BS11：2023年10月9日（月）より毎週月曜日23:00～

テレ玉：2023年10月10日（火）より毎週火曜日21:00～

配信情報

2023年10月9日（月）23:30～順次配信開始

月額見放題サービス

ABEMA、DMM TV、dアニメストア、FOD、Hulu、J:COMオンデマンド、Lemino、milplus、Prime Video、TELASA、U-NEXT、アニメ放題、auスマートパスプレミアム、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル

個別課金サービス

HAPPY!動画、J:COMオンデマンド、milplus、Prime Video※2023年10月23日（月）以降配信予定、TELASA、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル

スタッフ

監督：松本淳

シリーズ構成：川越学園文芸部

キャラクター原案：えびも

キャラクターデザイン：渡邊葉瑠

音楽：YUKI KANESAKA、シンリズム、横山潤子

音響監督：菊田浩巳

音響制作：dugout

アニメーション制作：evg

アニメーション制作協力：テレコム・アニメーションフィルム

キャスト

出井天使（だんぼっち）：鵜澤正太郎

矢沢ひろし（えいちゃん）：土田玲央

白鳥修治（トリちゃん）：小原悠輝

小橋快人（IT）：中西南央

茨戸静男（オトメ）：金子誠

足立尽：木村昴

日向行：生田鷹司

日向進：伊瀬結陸

葉加瀬友（博士）：葉山翔太

鈴木カーティス（マジック）：深川和征

響春男：興津和幸

響ありさ：土井美加

飯島リカ：洲崎綾

森村充：堂島颯人

小嵐然：橘龍丸

(c)ぼくらの川越洋菓子店