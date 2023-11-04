オリジナルTVアニメ「川越ボーイズ・シング」より、出井天使（だんぼっち）役の鵜澤正太郎と矢沢ひろし（えいちゃん）役の土田玲央が、11月29日に川越警察の一日署長を務めることが明らかになった。
現在放送中の「川越ボーイズ・シング」は、埼玉にある高校・川越学園の“ボーイズ・クワイア部”を舞台にした熱血青春コメディ。イベント当日、2人は川越警察署が行う年末年始の特別警戒と、冬の交通事故防止に向けた出発式に参加する。
一日川越警察署長出発式
日時：2023年11月29日（水）13時30分～
会場：埼玉県 ウニスク南古谷
TVアニメ「川越ボーイズ・シング」
放送情報
TOKYO MX、BS11：2023年10月9日（月）より毎週月曜日23:00～
テレ玉：2023年10月10日（火）より毎週火曜日21:00～
配信情報
2023年10月9日（月）23:30～順次配信開始
月額見放題サービス
ABEMA、DMM TV、dアニメストア、FOD、Hulu、J:COMオンデマンド、Lemino、milplus、Prime Video、TELASA、U-NEXT、アニメ放題、auスマートパスプレミアム、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル
個別課金サービス
HAPPY!動画、J:COMオンデマンド、milplus、Prime Video※2023年10月23日（月）以降配信予定、TELASA、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル
スタッフ
監督：松本淳
シリーズ構成：川越学園文芸部
キャラクター原案：えびも
キャラクターデザイン：渡邊葉瑠
音楽：YUKI KANESAKA、シンリズム、横山潤子
音響監督：菊田浩巳
音響制作：dugout
アニメーション制作：evg
アニメーション制作協力：テレコム・アニメーションフィルム
キャスト
出井天使（だんぼっち）：鵜澤正太郎
矢沢ひろし（えいちゃん）：土田玲央
白鳥修治（トリちゃん）：小原悠輝
小橋快人（IT）：中西南央
茨戸静男（オトメ）：金子誠
足立尽：木村昴
日向行：生田鷹司
日向進：伊瀬結陸
葉加瀬友（博士）：葉山翔太
鈴木カーティス（マジック）：深川和征
響春男：興津和幸
響ありさ：土井美加
飯島リカ：洲崎綾
森村充：堂島颯人
小嵐然：橘龍丸
(c)ぼくらの川越洋菓子店