諫山創原作によるTVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season完結編」後編の放送に先がけ、先行カットが到着した。

本日11月4日24時から、85分スペシャルで放送される「『進撃の巨人』The Final Season完結編」後編。場面カットでは緊迫した表情を浮かべるリヴァイやジャンらの姿が切り取られた。

また本日20時30分からYouTubeでは「『進撃の巨人』放送直前生放送FINAL」を配信。エレン・イェーガー役の梶裕貴、ミカサ・アッカーマン役の石川由依、アルミン・アルレルト役の井上麻里奈が出演し、24時からの放送を前に幼なじみ3人組のトークを繰り広げる。

TVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season完結編」後編

放送情報

NHK総合：2023年11月4日（土）24:00～

配信情報

Lemino、dアニメストア、Netflix、TELASA、U-NEXT、Amazon Prime Video、DMM TV、ABEMA

スタッフ

原作：諫山創（別冊少年マガジン／講談社）

監督：林祐一郎

シリーズ構成：瀬古浩司

キャラクターデザイン：岸友洋

総作画監督：新沼大祐 / 秋田学

演出チーフ：宍戸淳

エフェクト作画監督：酒井智史、古俣太一

色彩設計：大西慈

美術監督：根本邦明

画面設計：淡輪雄介

3DCG監督：奥納基 / 池田昴

撮影監督：浅川茂輝

編集：吉武将人

音響監督：三間雅文

音楽：KOHTA YAMAMOTO / 澤野弘之

音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）

音響制作：テクノサウンド

アニメーションプロデューサー：川越恒

制作：MAPPA

キャスト

エレン・イェーガー：梶裕貴

ミカサ・アッカーマン：石川由依

アルミン・アルレルト：井上麻里奈

コニー・スプリンガー：下野 紘

ヒストリア・レイス：三上枝織

ジャン・キルシュタイン：谷山紀章

アニ・レオンハート：嶋村 侑

ライナー・ブラウン：細谷佳正

リヴァイ・アッカーマン：神谷浩史

ジーク・イェーガー：子安武人

ファルコ・グライス：花江夏樹

ガビ・ブラウン：佐倉綾音

ピーク・フィンガー：沼倉愛美

(c)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会