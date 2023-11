鷲尾伶菜 クールなイメージだけど…「結構だらしない」「日常的にふざけている」意外な人柄を明かす

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月2日(木)の放送は、鷲尾伶菜さんがゲスト出演。パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が、ゲストの人柄に迫りました。COCO教頭:(登場時のトークで)“男子脳”だというお話をされていましたが、それ以外に自分の性格を分析するとこうだ、みたいなことはありますか?鷲尾:どうなんだろう? 見えているよりも結構だらしないし、みんなが思っているよりも日常的にふざけているし(笑)。COCO教頭:めっちゃ意外だな!鷲尾:アー写とかいままのグループイメージとかで、おとなしそうとか怖そうとかよく言われるんですよね。COCO教頭:たしかに、クールなイメージはあります。鷲尾:そうそう、よく言われるんですけどまったくなくて!COCO教頭:えー!鷲尾:「なんで?」って思うんですけど……顔? 目つきが悪いのかな?(笑)。COCO教頭:全然そんなことない!鷲尾:だから、性格、中身は全然そんなんじゃないですよ! というのはありますね。COCO教頭:意外に思ったことがあって、鷲尾先生とぺえ元教頭のYouTubeを観させてもらったんですけど……。鷲尾:本当ですか!?(笑)。COCO教頭:ああいうカメラが回っているときって、あんまりちゃんと食べないじゃないですか?鷲尾:なんで?COCO教頭:あんまり食べない、ちっこい口でちびちび食べるみたいな女子がかわいいって……でも鷲尾先生は、気持ちがいいくらい食べていて! めっちゃ良かった! しかも、食べていたのが……。鷲尾:ガーリックライス(笑)。COCO教頭:とハンバーグで! 「めっちゃガッツリいくやん!」って(笑)。それこそ、“女子モテ”する人だな、って思いました。鷲尾:「オーガニックの野菜しか食べない」みたいな印象がありそうですか?COCO教頭:オーガニックまではいかないんですけど、「まずは野菜食べる女子です」みたいな。鷲尾:いや~、野菜とか大嫌いですね(笑)。COCO教頭:(笑)。意外すぎる!鷲尾:本当ですか? 野菜食べられないんですよ。COCO教頭:そうなんですね。じゃあ食生活は、自分の好きなガッツリなものを、って感じですか?鷲尾:ばっかりです。作る料理も、男飯みたいな……。キレイによそったりもしないから、SNSにも一切あげませんけど(笑)。COCO教頭:潔い!鷲尾:そこは、意外なんじゃないかなと。自分的には思っていないけど、よく言われますね。この日の放送では、『女子特有のお悩み逆電』をテーマに……・「女子受けする女子になる方法を教えてください。めっちゃかわいくて勉強ができるクラスメイトと仲がいいのですが、彼女にもっと近づきたいです」という15歳・「高校に入ってから男子と全然しゃべっていません。彼氏がほしいのですが、どうしたらいいかわかりません」という17歳。・「3人組の女子グループで、疎外感を感じています。残りの2人が仲良くしていると、1人で静かにしています」という15歳と電話をつなぎ、それぞれの相談にアドバイスしました。鷲尾伶菜さんは、セカンドアルバム『For My Dear』を10月11日(水)にリリース。ビルボードライブ・ツアー『Reina Washio Billboard Live』を、11月7日(火)に大阪で、11月13日(月)、14日(火)に東京で、11月16日(木)に横浜で開催します。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/