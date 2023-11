ボードゲームシリーズ「Kaiju on the Earth(カイジュウ・オン・ジ・アース)」の第1弾「ボルカルス」を題材にした新連載「Kaiju on the Earth ボルカルス」が、12月24日にサンデーうぇぶりでスタートする。

「Kaiju on the Earth」はアークライトとドロッセルマイヤーズにより共同企画された、怪獣災害戦略ボードゲームシリーズ。怪獣映画を彷彿とさせるシリーズ共通の世界観のもと、作品ごとに異なる作家がゲームデザインした、多種多様なゲーム体験が楽しめる。2022年には外伝シリーズ「Kaiju on the Earth LEGENDS(レジェンズ)」第1弾「ゴジラ」がリリースされた。

マンガ「Kaiju on the Earth ボルカルス」の原作・脚本は、ボードゲーム版の総合ディレクションも務めるドロッセルマイヤーズの渡辺範明が担当。ゲームでは表現不可能だったボルカルス災害の真実をマンガならではの展開で描く。作画を手がけるのは「放課後さいころ倶楽部」の中道裕大。怪獣の脅威とそれに対抗する人間たちのドラマをシリアスなタッチで綴っていく。「Kaiju on the Earth ボルカルス」の単行本1巻は2024年8月発売予定。同月には「ボルカルス彩色済みフィギュア(仮称)」も発売予定だ。