マンガとアニメーションのカンファレンス「国際マンガ・アニメ祭 Reiwa Toshima 2023（IMART2023）」が、11月24日から26日までの3日間にわたりオンラインで開催される。全セッションの内容と登壇者が発表された。
アイマート実行委員会主催により、2019年11月に初開催された「国際マンガ・アニメ祭 Reiwa Toshima」。マンガとアニメーション、両業界の知見の共有を目指し、イノベーターや実務家による基調講演、セッション、交流会を展開してきた。4回目となる今年は全20セッションを実施し、67人が登壇。基調講演ではマンガ編集者の鳥嶋和彦、イラストレーターでありアニメ監督のloundraw、アニメーションスタジオ・FLAT STUDIO代表の石井龍がディスカッションを行う。チケットはPeatixで販売中だ。
「国際マンガ・アニメ祭 Reiwa Toshima 2023」
日程：2023年11月24日（金）、25日（土）、26日（日）
「マンガ賞の今」
日時：2023年11月24日（金）11:00～12:00
ゲスト：大家太（KADOKAWA デジタルコンテンツ局事業開発部部長）、薗部真一（編集者 / 元「このマンガがすごい！」編集長）
モデレーター：吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）、ちゃんめい（マンガライター）
「マンガ原画の保管・保存～美術としての価値」
日時：2023年11月24日（金）12:30～13:30
ゲスト：ヤマダトモコ（マンガ研究者 / 明治大学 米沢嘉博記念図書館 展示担当スタッフ）、岡本正史（集英社 新規事業開発部次長・「集英社マンガアートヘリテージ」プロデューサー）、横島文夫（キハラ 営業本部 資料保存事業推進室 室長 / キハラ・プリザベーション 代表取締役）
モデレーター：山内康裕（アイマート実行委員会 共同委員長 / 一般社団法人マンガナイト 代表理事）
「アニメのお仕事と家事育児」
日時：2023年11月24日（金）14:00～15:00
ゲスト：西村美香（アニメーション美術背景屋 / 美術監督）、西畑朋未（LuLaforte 広報・制作事務）、イシグロキョウヘイ（アニメ監督 / 演出）
モデレーター：川俣綾加（アニメ＆マンガライター）
「『息の長い推し』を生み出す仕掛け」
日時：2023年11月24日（金）15:30～16:30
ゲスト：馬場隆博（ビジュアルアーツ 相談役）、中山淳雄（エンタメ学者）
モデレーター：岩本貴子（一般社団法人マンガナイト理事）
「基調講演『AI新時代』」
日時：2023年11月24日（金）17:00～19:00
ゲスト：鳥嶋和彦（マンガ編集者）、loundraw（アニメ監督 / イラストレーター）、石井龍（FLAT STUDIO 代表）
「データサイエンスピッチ（1）『カンテラ・and oneのご紹介』」
日時：2023年11月25日（土）9:00～9:25
ゲスト：西谷内雅晶（Catalyst・Data・Partners 営業担当）
モデレーター：菊池健（アイマート実行委員会委員）
「データサイエンスピッチ（2）『PubteXのご紹介』」
日時：2023年11月25日（土）9:30～9:55
ゲスト：永井直彦（PubteX 代表取締役社長執行役員）
モデレーター：菊池健（アイマート実行委員会委員）
「アニメプロデューサーは育成可能か」
日時：2023年11月25日（土）10:30～12:00
ゲスト：植田益朗（スカイフォール 代表取締役 / 一般社団法人日本アニメフィルム文化連盟 代表理事）、川口典孝（コミックス・ウェーブ・フィルム 代表取締役）、大澤信博（EGG FIRM 代表取締役）
モデレーター：いしじまえいわ（ライター / 構成作家）
「海外のクライアントと取引がしたいクリエイターがすべきことは？」
日時：2023年11月25日（土）12:30～13:30
ゲスト：吉田南ナ子（クリエーター）、細井駿介（エニシヤ 代表取締役・プロデューサー）、リチャードソン幸（3Dアニメーター）
モデレーター：川俣綾加（アニメ＆マンガライター）
「アニメ業界はいかにしてAIに向き合うのか」
日時：2023年11月25日（土）14:00～15:00
ゲスト：天野清之（面白法人カヤック メタバース事業部 事業部長 / カヤックアキバスタジオ CXO）、田中秀明（NVIDIA エンタープライズマーケティング シニアマネージャー）
モデレーター：中山英樹（IMART2023 ディレクター）
「2.5次元舞台のこれから」
日時：2023年11月25日（土）15:30～16:30
ゲスト：片岡義朗（コントラ 代表取締役 / C+ 常務取締役）、松下卓也（キングレコード 取締役）
モデレーター：高浩美（シアターテイメントNEWS 編集長）
「webtoonスタジオから見えてきた制作の最前線」
日時：2023年11月25日（土）17:00～18:30
ゲスト：萩原鼓十郎（ソラジマ 代表取締役Co-CEO）、芝辻幹也（フーモア 代表取締役社長）、五十嵐悠（CLLENN GS編集部 部長）
モデレーター：前田雄太（まんがたり代表）
「Webtoonの販売戦略～見えてきた成功の形」
日時：2023年11月25日（土）19:00～20:00
ゲスト：森啓（LINE Digital Frontier 取締役COO）、中川元太（Minto 取締役）、小林琢磨（ナンバーナイン 代表取締役社長 ・コンテンツプロデューサー）
モデレーター：前田雄太（まんがたり代表）
「アニメカルチャーをいかに海外に伝えるか －国内メディアの挑戦―」
日時：2023年11月25日（土）20:30～21:30
ゲスト：鳩岡桃子（月刊ニュータイプ 副編集長）、井木康文（テレビ朝日 インターネット・オブ・テレビジョン）
モデレーター：数土直志（アイマート実行委員会委員）
「アニメ業界のクリエイター教育論」
日時：2023年11月26日（日）9:00～10:00
ゲスト：手塚響平（ウィットスタジオ 作画部作画課所属・育成課課長 / WITアニメーター塾 指導役）、舛本和也（TRIGGER 取締役）、宇田英男（スタジオエイトカラーズ 代表取締役）
モデレーター：中山英樹（IMART2023 ディレクター）
「AIを活用した漫画制作とは？ 漫画産業におけるAIの現状と今後の可能性を探る」
日時：2023年11月26日（日）10:30～12:00
ゲスト：小沢高広（うめ シナリオ・演出担当）、山田胡瓜（マンガ家 / 元IT記者）、ヒツジ（AIマンガ家）
モデレーター：ちゃんめい（マンガライター）
「アニメマーチャンダイジングの今」
日時：2023年11月26日（日）12:30～13:30
ゲスト：成田耕祐（ブシロードクリエイティブ 代表取締役社長）、大塚則和（コンテンツシード 代表）
モデレーター：渡辺由美子（アニメ文化ジャーナリスト）
「デジタル起点のコミック海外展開」
日時：2023年11月26日（日）14:00～15:00
ゲスト：籾山悠太（集英社 ジャンプ＋編集部 副編集長）、平岡雄大（講談社 週刊少年マガジン編集部 副編集長、KMANGAチーム長）、栗本直彦（KADOKAWA 海外事業局 電子書籍事業室 室長 / ブックウォーカー 執行役員）
モデレーター：菊池健（アイマート実行委員会委員）
「エンタメ化が進む学習まんがの今」
日時：2023年11月26日（日）15:30～16:30
ゲスト：片桐圭子（朝日新聞出版 生活・文化編集部 部長）、藤田健彦（小学館 第二児童学習局 エキスパートエディター）、大石亮太（KADOKAWA 児童局児童第二編集部部長）
モデレーター：山内康裕（アイマート実行委員会共同委員長 / 一般社団法人マンガナイト 代表理事）
「アニメ・マンガ女性ファンとビジネスの歴史」
日時：2023年11月26日（日）17:00～18:30
ゲスト：藤本由香里（マンガ研究家 / 明治大学国際日本学部教授）、青柳美帆子（ライター・編集）
モデレーター：渡辺由美子（アニメ文化ジャーナリスト）
「アニメ研究の現在、国内と海外の見取り図」
日時：2023年11月26日（日）19:00～20:00
ゲスト：三原龍太郎（文化人類学者 / 慶應義塾大学経済学部准教授）、須川亜紀子（横浜国立大学教授）、松永伸太朗（横浜国立大学教授）
モデレーター：数土直志（アイマート実行委員会委員）
「アニメの作り手が語る『アニメ制作の危機』の本当のところ」
日時：2023年11月26日（日）20:30～21:30
ゲスト：西位輝実（フリーランス アニメーター / キャラクターデザイナー）、佐々木憲世（フリーランス演出）、福井智子（フリーランスアニメーター / デジタルハリウッド大学専任教授）
モデレーター：いしじまえいわ（ライター / 構成作家）