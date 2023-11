「肌のお手入れは大事！」「清潔感とは？」「印象に残るのは匂い!?」モテたい男子も気になる“美意識”＆“美容”

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月1日(水)は、「漢(おとこ)の美容」をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代男性リスナーの美容意識調査をおこないました。こもり校長の美容に関するトークとリスナーの“女性目線”のメッセージを紹介します。こもり校長:ついに11月になりましたね。今年も、もうあと2ヵ月だよ~。COCO教頭:早いね~。こもり校長:この時期になって、何が言いたいかというと……乾燥肌よ!COCO教頭:ドライスキンね!こもり校長:俺も化粧水の1つくらい、乳液の1つくらい、泥パックくらい、顔面に塗りたくっているわけですよ。COCO教頭:ちゃんとやっているね(笑)。こもり校長:美顔器も持っています!COCO教頭:そうなんだ!こもり校長:いまは、女子だけじゃなくて男子も肌に気を使っている時代ですよ。COCO教頭:女の子たちは肌や髪の手入れをしていると思うけど、男子って正直冷たい水で顔を洗って「完了!」みたいな感じだと思ってた(笑)。こもり校長:教頭は全然わかってないな~(笑)。ということで、今夜はこの学校に通う美意識の高い男子生徒(リスナー)から、実際にやっていることや、これからやっていこうと思っていることを聞いていこうと思います。逆に女子生徒からは、男子へのアドバイスとなるような「こんなところに気を使う男子は最高」というね。俺はこの意見が聞きたい!COCO教頭:女子目線のね。こもり校長:「ここを意識している男子はモテますよ」とかね……俺はモテたい!COCO教頭:え? 何の話!?こもり校長:今夜のテーマは「漢(おとこ)の美容」だけど……裏テーマは、男子生徒全員でモテよう! というものです。COCO教頭:これが裏テーマですか……(笑)。【女子受けがいいと思うのは、とにかく清潔感があることです。寝ぐせが直ってなかったり、肌荒れがひどかったりというのは、あまりよくないなと思ってしまいます。朝しっかり髪をとかし、洗顔して……ということが大事だと思います。他にもいっぱいあるけど、清潔感はとっても大事です!】(13歳)こもり校長:俺も悩まされているけど……清潔感とは!?COCO教頭:あるじゃん! 清潔感しかないじゃん!こもり校長:う~ん……とにかく女子は、“清潔感”と言っておけばいいと思っているんじゃないか、とも思うんだよね。洗顔したほうがいいとか、髪をとかしたほうがいいとか、言っていることはわかるんだけどね。COCO教頭:髪がぐしゃぐしゃとなっている人は、第一印象で嫌だな、ってなっちゃうしね。校長は、爪をおもむろに切るじゃん。爪がずっと短いのはすごくいいと思う。こもり校長:俺、気になるの。すっごい深爪なんだよね。COCO教頭:(校長の爪を見て)深爪やなー! 白い部分がないじゃない!こもり校長:そうなんだよね、爪の先はぷにぷになの。肉球って感じ(笑)。COCO教頭:ほぼネコ(笑)。だから爪をキレイにしている男性は、めっちゃ清潔感があっていいと思います。こもり校長:大事かもね。【女子目線でいうと、匂いが一番印象に残ると思います。高い香水というわけではなく、薬局で買えるようなボディミストでも、いい匂いがしたら「ハっ! 誰!?」となります。友達は、「いい匂いがするな」と思っていたら恋に落ちたそうです。(今も付き合っているので効果アリです)】(18歳)COCO教頭:香りね。こもり校長:でも香りって、好き嫌いがあるじゃない? 俺は中学のときから、母親に「おじさんくさい」って言われていて……俺はウッドな匂いが好きなのね。俺が歴代選んできた香水を、母親は「ダンディ、ジェントルマンが使う香水だよね」って言うんだよね。COCO教頭:あ~。こもり校長:じじい、という意味ではなく、大人な匂いをまとっているから、トゥーマッチというか「合ってないよ」って昔から言われているの。でも俺は、それが好きなの。COCO教頭:たしかに、フローラルな匂いをまとっていることはないよね。こもり校長:フローラルは苦手なんだよね。COCO教頭:ちなみにですけど……私の匂いはどうですか?こもり校長:教頭はすごくいい匂いがする! 髪がいい匂いがする!COCO教頭:シャンプーかな? トゥーマッチな感じではない?こもり校長:全然!COCO教頭:よかった~!こもり校長:匂いも美容だよね~。COCO教頭:たしかにね。この日の放送では……・「肌の手入れは、拭き取り化粧水→化粧水→パック→乳液やクリームを毎日しています。週に1度はサウナに行って、汗を出してむくみをとっています。でも……あんまりモテてはいないです」という17歳の男性リスナー・「大学に入ってから週に4日ジムに通って、筋肉を育てています。少しずつカラダも変化しているし、顔のラインも髪もキレイになって自信がつきました。でも女子の反応は……いつか来たるその日のために、今は自分を鍛えています」という19歳の男性リスナー・「足の毛を剃って、美脚を手に入れました。文化祭でスカートをはくのですが、女子から“美脚すぎてヤだ”と羨ましがられました」という18歳の男性リスナーと電話をつなぎ、美容についてのこだわりとその効果を聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/