ヤバイTシャツ屋さん・こやまたくや「一緒にライブ遊びに来て！」ヤバTのライブで出会った男子に片思い中の10代女子にエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと背中を押す1曲を届けています。11月のマンスリーアーティストは、3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さんのこやまたくやさんです。11月1日(水)の放送では、「ヤバTが大好き」という16歳の片思いの相談に回答しました。こやま先生こんばんは! 私は小学5年生からヤバTが大好きで、初LIVEはヤバTでした!私はライブを通して繋がった同い年の男の子を好きになったのですが、どうしても1歩踏み出せず、LINEでやり取りする関係がずっと続いていて遊びに誘う勇気がでません。こやま先生! 私に勇気をください!我々にはラブソングが1曲か2曲しかなくて、やむなくこの曲を選んでいるんですけども……(笑)。ピッタリな曲かと思います。好きな男の子を遊びに誘う勇気が出ないということなんですけれども、いいですね〜! 恋してますね! 「好きかどうかわかりません」とか、「好きかもしれません」とかじゃなくて、「同い年の男の子を好きになったのですが!」って、もう「好き」って言うてもうてますもんね。完全に好きですもんね、いいっすよね〜。遊びに誘う勇気が出ないってことなんですけど、いきなり2人でなくてもね。間に誰か入ってもらってもいいんじゃないかな、って思いますね。3人とか4人とかなら、遊びやすいんじゃないでしょうかね? 信頼できる友達に、「ちょっと手伝って〜!」とか言ってうまいこと立ち回ってもらったりすると、うまくいくんじゃないかな〜って思います!でもね、ライブを通して繋がったっていうことなので、ぜひヤバTのライブに一緒に来てくれてたらいいんじゃないかな〜? 「一緒に行こう!」って誘ってもらうのもありかもしれないですね。僕らも何かできることあったら手伝いますので、ぜひ一緒にライブ遊びに来てください!今回選曲された「かわE」は、11月15日(水)リリースの10th Anniversary BEST ALBUM『BEST of the Tank-top』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。