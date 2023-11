イングランドのリーグ杯であるカラバオ・カップ(EFLカップ)4回戦が10月31日と11月1日に開催され、準々決勝に進出する8チームが出揃った。

現時点でプレミアリーグを無敗で駆け抜けているアーセナルは、ウェストハムの本拠地に乗り込んだ。試合は16分、ジャロッド・ボーウェンが放った右コーナーキックがオウンゴールを誘発してウェストハムが先制に成功。後半に入るとモハメド・クドゥス、ボーウェンが立て続けに追加点を記録し、ウェストハムが勝利を手繰り寄せる。追い込まれたアーセナルは後半アディショナルタイム、ペナルティエリア左のスペースに入っていったマルティン・ウーデゴーアが1点を返したものの、反撃はここまで。ウェストハムが3シーズン連続の準々決勝進出を決めた。アーセナルの冨安健洋は57分から途中出場した。

公式戦3連勝中のリヴァプールは敵地でボーンマスと対戦。31分に右コーナーキックのこぼれ球を拾ったハーヴェイ・エリオットがペナルティエリア手前から強烈なミドルシュートを放つと、GKが弾いたボールをコーディ・ガクポが押し込み、リヴァプールが先手を取る。後半に入った64分にはセットプレーからジャスティン・クライファートがヘディングシュートを沈め、ボーンマスが試合を振り出しに戻したものの、直後にはダルウィン・ヌニェスが大仕事。トレント・アレクサンダー・アーノルドからの浮き球ボールはうまく収まらなかったものの、流れたボールを拾うと、左からカットインして見事な一撃を突き刺す。最終的にはこのゴールが決勝点となり、2シーズンぶりの8強入りが決定。リヴァプールの遠藤航はスタートからピッチに立ち、61分までプレーした。

プレミアリーグではなかなか波に乗り切れていないチェルシーは、ホームにブラックバーンを迎えた。30分にセットプレーのクイックリスタートからブノワ・バジアシーレが先制ゴールを決めると、59分には敵陣でのボール奪取からラヒーム・スターリングがペナルティエリア左からコントロールショットを沈める。試合はこのままタイムアップ。チェルシーが2季ぶりの準々決勝行きを果たしている。

昨季の決勝戦の再現となったマンチェスター・ユナイテッドとニューカッスルの対戦では、28分にティノ・リヴラメントの力強い持ち運びからミゲル・アルミロンが流し込み、ニューカッスルが先手を取る。36分にはゴール前でクリアボールに反応したルイス・ホールがダイレクトボレーを叩き込んでリードを広げた。60分にはゴール前まで持ち運んだジョー・ウィロックが右足で狙い澄ました一撃を沈め、試合はこのままタイムアップ。ニューカッスルが昨季決勝戦のリベンジを達成し、2シーズン連続で準々決勝に駒を進めた。

カラバオ・カップ4回戦の結果は下記の通り。なお、既に準々決勝の組み合わせも発表されており、リヴァプールはウェストハムと、チェルシーはニューカッスルと対戦する。

◆■カラバオ・カップ4回戦結果

▼10月31日開催

エクセター・シティ(3部) 2-3 ミドルズブラ(2部)

マンスフィールド・タウン(4部) 0-1 ポート・ヴェイル(3部)

▼11月1日開催

ウェストハム(1部) 3-1 アーセナル(1部)

ボーンマス(1部) 0-1 リヴァプール(1部)

チェルシー(1部) 2-0 ブラックバーン(2部)

エヴァートン(1部) 3-0 バーンリー(1部)

イプスウィッチ・タウン(2部) 1-3 フルアム(1部)

マンチェスター・ユナイテッド(1部) 0-3 ニューカッスル(1部)

◆■カラバオ・カップ準々決勝組み合わせ

エヴァートン(1部) vs フルアム(1部)

チェルシー(1部) vs ニューカッスル(1部)

ポート・ヴェイル(3部) vs ミドルズブラ(2部)

リヴァプール(1部) vs ウェストハム(1部)

【ハイライト動画】ウェストハムvsアーセナル