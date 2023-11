12月27、28、29日に大阪・インテックス大阪で行われるライブイベント「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2023」の出演アーティスト第2弾が発表された。

新たにラインナップに加わったのはKroi、SUPER BEAVER、DISH//、マカロニえんぴつ、yama、ユニコーン、WurtS、[Alexandros]、神はサイコロを振らない、Cody・Lee(李)、NEE、ねぐせ。、PEOPLE 1、フジファブリック、フレデリック、Lucky Kilimanjaro、LUNA SEA、indigo la End、ELLEGARDEN、go!go!vanillas、ストレイテナー、sumika、04 Limited Sazabys、BRAHMAN、BLUE ENCOUNT、HEY-SMITHといった面々。本日11月1日より10日にかけて、FM802のレギュラープログラム「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!」「ROCK KIDS 802-Lisa Lit Friday-」「UPBEAT!」「802 RADIO MASTERS」の4番組ではリスナーを対象にチケットの先行予約を受け付ける。詳細は「RADIO CRAZY」オフィシャルサイトで確認を。

FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2023

2023年12月27日(水)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

Creepy Nuts / Kroi / THE ORAL CIGARETTES / SUPER BEAVER / DISH// / キタニタツヤ / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / にしな / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / yama / ユニコーン / 緑黄色社会 / ヨルシカ / and more



2023年12月28日(木)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

アイナ・ジ・エンド / [Alexandros] / 神はサイコロを振らない / クリープハイプ / Cody・Lee(李) / 帝国喫茶 / This is LAST / Tele / NEE / ねぐせ。 / PEOPLE 1 / フジファブリック / flumpool / フレデリック / ヤバイTシャツ屋さん / UNISON SQUARE GARDEN / Lucky Kilimanjaro / 凛として時雨 / LUNA SEA / and more



2023年12月29日(金)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

indigo la End / ELLEGARDEN / OKAMOTO'S / KANA-BOON / go!go!vanillas / Saucy Dog / THE SPELLBOUND(BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary SET) / THE BAWDIES / SHISHAMO / ストレイテナー / sumika / w.o.d. / Chilli Beans. / ハンブレッダーズ / 04 Limited Sazabys / BRAHMAN / BLUE ENCOUNT / HEY-SMITH / and more