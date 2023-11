「小便小僧がドラキュラに!?」「散歩していたらお菓子をもらった！」街で出会ったハロウィン

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月31日(火)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、街で出会ったハロウィンについて語りました。こもり校長:今日、10月31日は「ハロウィン」! みんなはどう過ごしましたか? 教頭は“ハロウィン”を感じた?COCO教頭:この教室に来る前に……麹町の交差点に小便小僧の銅像があるのね。それがハロウィン仕様になってた!こもり校長:どういう感じになってたの?COCO教頭:帽子を被って、マントを羽織っていたね。こもり校長:ドラキュラかな?COCO教頭:ドラキュラなのかな!? 顔はカボチャっぽくなっていたんだけど。こもり校長:小便小僧の顔が、カボチャっぽくなるの!?COCO教頭:カボチャのお面を付けていて(笑)。ゴリゴリのハロウィンだった。こもり校長:すごいね。COCO教頭:校長はあります?こもり校長:今日、お仕事の合間に30分くらい散歩していたら、街行く人にお菓子をもらいました。COCO教頭:「トリック・オア・トリート」じゃん! 急にもらったの?こもり校長:そうだね。「お菓子どうぞ!」みたいな。COCO教頭:優しい人がいるもんだ!こもり校長:今夜は、SCHOOL OF LOCK! 流のハロウィンをやっていきます!【我が家はハロウィンないけど……「Happy Halloween」って曲を爆音で流しながら、毎年1人でお菓子パーティを楽しんでます】(16歳)COCO教頭:楽しそう! “おひとりさまハロウィン”も、全然アリだよね。自分の好きなおいしいお菓子を食べてさ。こもり校長:そうだね。でもさ……本来のハロウィンって何なの?COCO教頭:私もよくわかってないんだよな~。外国では子どもたちが近所のおうちを回って、大人たちがお菓子をあげるみたいな……? で、「いたずらしちゃうぞ」みたいなのは知っているけど。日本では仮装……?こもり校長:そうだよね。この日の放送では……・「なんだぁ~?」「なにぃ~」で会話をして、「ロバートの山本です」と名乗る14歳・「元気100倍アンパンマン!」「スティッチもできます」という16歳・何を聞いても「はい~」と答える「やす子ですぅ」と名乗る13歳・「はひふへほ~」と登場し、先ほど出ていたアンパンマンとも会話した20歳という、“声の仮装”をしたリスナーと電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/