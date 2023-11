青山吉能「“ぼっち飯”ではなく“孤独のグルメ”だね」大学でのひとりランチを楽しむ10代にかけた言葉

TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」の期間限定コーナー「ぼっち・ざ・LOCKS!」に、声優の青山吉能さんが登場。アニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』で後藤ひとり役をつとめた青山さんが、“ひとりぼっち”をテーマに4日間にわたってリスナーに声を届けます。2日目となる10月31日(火)の放送では、リスナーのメッセージを取り上げ、大学での“ぼっち飯”について語りました。僕は文系の大学1年生です。毎日親の作った弁当を持って行っているのですが、一緒に食べる友達がおらず毎日ぼっち飯をしています。ですが、ぼっちなりに考えて楽しんでいることがあります。それはぼっち飯をする「場所」です。ただ教室で食べているのでは面白みがありません。それゆえ、毎日さまざまな場所でぼっち飯をしています。普段行かないような理系の棟で食べたり、芝生の上で食べたり、入っていいかグレーな階段と壁の隙間の空間で食べたり……とぼっちなりに工夫しています!(19歳)青山:楽しんでいる〜! これはもう“ぼっち飯”じゃなくて、“孤独のグルメ”ですよね。完全にエンタメにしちゃってますよね。いいな〜!大学に行っている方とか大学にこれから行こうと思ってる子にアドバイスなんだけど、大学は意外とぼっち飯になりがち。みんなで「はい! (これから)昼食の時間です!」みたいなのがないから、ぼっち飯になりがちなんですよね。それを、こうやって楽しめるのはすごくいいなと思います。青山先生も大学に行ってたんですけど、確かに半分くらいぼっち飯でした。友達ともクラス分かれがちで、どうしようかな? みたいな……。履修登録の時点で友達ができてるといいんだけど、なかなかそうもいかないから……。まあ、大学は遊びに行くとこじゃないですからね! 勉強! みんな勉強しましょう(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/