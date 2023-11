テレビ東京の開局60周年を記念した音楽特番「テレ東60祭!ミュージックフェスティバル2023 ~一生聞きたい!昭和・平成・令和ヒット曲100連発~」が11月15日17:30から4時間半にわたり生放送される。

番組の出演アーティスト第1弾としてINI、アイナ・ジ・エンド、=LOVE、稲垣潤一、imase、WOLF HOWL HARMONY、AKB48、江口洋介、lol、&TEAM、菊池桃子、キタニタツヤ、KID PHENOMENON、櫻坂46、THE JET BOY BANGERZ、JO1、GENIC、SHAZNA、鈴木愛理、sumika、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、超特急、Chilli Beans.、DXTEEN、中西圭三、中西保志、NiziU、乃木坂46、BE:FIRST、日向坂46、FANTASTICS from EXILE TRIBE、僕が見たかった青空、ヤバイTシャツ屋さん、yama×ぼっちぼろまる、緑黄色社会、LIL LEAGUE from EXILE TRIBE、LINDBERG、ONE N' ONLYの39組が発表された。

番組ではテレビ東京スタジオからのライブパフォーマンスに加え、11月15日から19日にかけて神奈川・横浜赤レンガ倉庫 イベント広場で開催されるイベント「テレ東60祭@なぜか横浜赤レンガ」の様子も生中継。ONE N' ONLYはこのイベントにテーマソング「Freaking Happy」を提供している。またイベントのアンバサダーを務める出川哲朗がゲストとして登場。中継先のMCはテレビ東京アナウンサーの中原みなみと中根舞美が務める。

テレビ東京系「テレ東60祭!ミュージックフェスティバル2023 ~一生聞きたい!昭和・平成・令和ヒット曲100連発~」

2023年11月15日(水)17:30~21:54

<出演者>

INI / アイナ・ジ・エンド / =LOVE / 稲垣潤一 / imase / WOLF HOWL HARMONY / AKB48 / 江口洋介 / lol / &TEAM / 菊池桃子 / キタニタツヤ / KID PHENOMENON / 櫻坂46 / THE JET BOY BANGERZ / JO1 / GENIC / SHAZNA / 鈴木愛理 / sumika / Da-iCE / 超ときめき♡宣伝部 / 超特急 / Chilli Beans. / DXTEEN / 中西圭三 / 中西保志 / NiziU / 乃木坂46 / BE:FIRST / 日向坂46 / FANTASTICS from EXILE TRIBE / 僕が見たかった青空 / ヤバイTシャツ屋さん / yama×ぼっちぼろまる / 緑黄色社会 / LIL LEAGUE from EXILE TRIBE / LINDBERG / ONE N' ONLY / and more

ゲスト:出川哲朗

MC:田中瞳(テレビ東京アナウンサー)

中継MC:中原みなみ(テレビ東京アナウンサー)/ 中根舞美(テレビ東京アナウンサー)

※記事初出時、LIL LEAGUE from EXILE TRIBEの表記に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。