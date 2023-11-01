◆ 一軍投手チーフコーチには倉野信次氏が就任
ソフトバンクは1日、2024シーズンのコーチングスタッフを発表。一軍から四軍まで計33名の就任が決定した。一軍監督には小久保裕紀氏が就任し、ヘッドコーチには奈良原浩氏、投手チーフコーチは倉野信次氏が務める。
2024シーズンのコーチングスタッフは以下の通り。
▼ 2024シーズンのコーチングスタッフ
【一軍】
90 小久保裕紀：監督
92 奈良原 浩：ヘッドコーチ
94 倉野信次：投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）
72 若田部健一：投手コーチ（ブルペン）
71 中田賢一：投手コーチ（ブルペン補佐）
93 村松有人：打撃コーチ
78 村上隆行：打撃コーチ
80 本多雄一：内野守備走塁兼作戦コーチ
87 井出竜也：外野守備走塁兼作戦コーチ
84 髙谷裕亮：バッテリーコーチ
【二軍】
74 松山秀明：二軍監督
76 寺原隼人：ファーム投手コーチ
77 吉本 亮：打撃コーチ
88 明石健志：打撃コーチ
82 髙田知季：内野守備走塁コーチ
96 城所龍磨：外野守備走塁コーチ
83 清水将海：バッテリーコーチ
【三軍】
85 小川 史：三軍監督
86 佐久本昌広：投手コーチ（チーフ）
97 牧田和久：投手コーチ
75 大道典良：打撃コーチ
91 金子圭輔：内野守備走塁コーチ
98 高波文一：外野守備走塁コーチ
95 吉鶴憲治：バッテリーコーチ
【四軍】
011 斉藤和巳：四軍監督
012 川越英隆：投手コーチ（チーフ）
013 森笠 繁：打撃コーチ
014 笹川 隆：内野守備走塁コーチ
016 的山哲也：バッテリーコーチ
017 森山良二：リハビリ担当コーチ（投手）
020 星野順治：コーディネーター（投手）
019 関川浩一：コーディネーター（野手）
022 森 浩之：コーディネーター（バッテリー）