台湾のBLドラマ『My Tooth Your Love ラブリー・クリニック』と『HIStory5 未来のきみと出逢って~Love in the Future』の2作品が、11月1日(水)0時よりフジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、独占見放題配信される。

ドラマ『My Tooth Your Love ラブリー・クリニック』は、台湾で大ヒットしたBLドラマ『We Best Love』の姜瑞智監督と、『HIStory2 越界~君にアタック!』『HIStory3 圏套~ラブ・トラップ』の脚本家・林珮瑜が、タッグを組んで制作した作品。歯科医院を舞台に、あるトラウマから歯医者恐怖症となってしまったビストロのオーナー白朗(バイ・ラン)と、若き歯科医院長・晋循安(ジン・シュンアン)が織りなすラブストーリー。

ビストロ「白夜朗朗」のオーナーで歯医者嫌いの白朗は、歯痛でひどく左頬が腫れているのを、姉の白晴(バイ・チン)に見つかり、姉の後輩であり、若くして歯科医院長となった晋循安のもとへ連れてこられる。幼い頃のトラウマで歯科医恐怖症になってしまった白朗は、子供のように抵抗するのでなかなか治療が進まない。しかし、治療の最後に「必ず治す」と約束してくれた循安の優しい一面に触れ……。反発しながらも、診察を重ねる中で距離を縮めていく2人。

さらに、本ドラマにはもう1組のカップルのストーリーが展開される。白朗は、ビストロ「白夜朗朗」の店長アレックスと共に、家族に反発して行く所のないRJに、「白夜朗朗」で泊まり込みのアルバイトをさせることに。アレックスとRJの恋の行方にも注目だ。

そして、『HIStory5 未来のきみと出逢って~Love in the Future』は、台湾の大ヒットBLドラマ『HIStory』シリーズの第5弾となる作品。2017年にスタートした『HIStory』シリーズは、全5シリーズ9作品制作されている。第1弾は3本、第2弾、3弾はそれぞれ2本立てで制作されたが、第4弾、第5弾からは1本立てに。それぞれのスト―リーやキャラクターに連続性はないが、キャスティングと美しいラブシーン、ストーリーの面白さは一貫した人気シリーズとなっている。

シリーズ第5弾となる本ドラマは、時空を超えた運命の恋を描くファンタジーラブストーリーで、2組のカップルの恋模様が描かれる。

1999年の大みそか、バイクで配達中だった何柏緯(ホー・ボーウェイ)は、突如目が霞んで道端で倒れ、ふと目覚めると2022年にタイムスリップしていた。身分証の名前は、戴哲尼(ダイ・ジョーニー)となっていた哲尼は、ホテルにいる富豪の2代目・海翼(ハイ・イー)に食事を配達中だった。ホテルへ食事を届けると海翼から、元恋人を探す手伝いを依頼される。そしてもう一方のカップル、林懷恩(リン・ホワイエン)は、自身が育った孤児院のスポンサーである海神百貨の面接を受け、入社試験に合格する。憧れの会社に入社できたものの、同僚の頼みを断り切れず残業の毎日。その様子を見ていた社長の梁文森(リアン・ウェンセン)は、彼に目を掛け仕事の仕方をこっそり教え始めて……。

明るく快活な戴哲尼と、お金持ちの2代目らしく強引で強気な海翼、そしてスマートで隙のない美しさを持つ梁文森と、善良でやさしい林懷恩、2組のカップルの行方に注目が集まる。