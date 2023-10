11月28、29日に東京・東京ドームで開催される、K-POPの年末音楽授賞式「2023 MAMA AWARDS」のパフォーミングアーティスト第2弾が発表された。

今回パフォーミングアーティストとして出演が発表されたのは、&TEAM、BOYNEXTDOOR、EL7Z UP、ENHYPEN、(G)I-DLE、Kep1er、LE SSERAFIM、SEVENTEEN、「STREET WOMAN FIGHTER 2」出演者、TOMORROW X TOGETHERの10組。&TEAM、ENHYPEN、Kep1er、「STREET WOMAN FIGHTER 2」出演者、TOMORROW X TOGETHERは授賞式初日の11月28日に、BOYNEXTDOOR、EL7Z UP、(G)I-DLE、LE SSERAFIM、SEVENTEENは2日目である29日に登場する。

「MAMA AWARDS」はCJ ENM主催の世界最大のK-POP授賞式。Mnet、Mnet Smart+、auスマートパスプレミアムではレッドカーペットや授賞式、ライブパフォーマンスの様子が届けられる。各日のレッドカーペットイベントは16:00、授賞式は18:00にスタート。ホストやプレゼンターは後日発表される。

2023 MAMA AWARDS

2023年11月28日(火)東京都 東京ドーム

<出演者>

東方神起 / JO1 / INI / xikers / &TEAM / ENHYPEN / Kep1er / 「STREET WOMAN FIGHTER 2」 / TOMORROW X TOGETHER



2023年11月29日(水)東京都 東京ドーム

<出演者>

ATEEZ / NiziU / RIIZE / ZEROBASEONE / BOYNEXTDOOR / EL7Z UP / (G)I-DLE / LE SSERAFIM / SEVENTEEN

