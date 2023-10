NHKの音楽番組「The Covers」の特番「ザ・ビートルズ ナイト!」が、11月16日にNHK総合で放送される。

今回の特番では“最後の新曲”と言われる「ナウ・アンド・ゼン」と、「赤盤」「青盤」と呼ばれるベストアルバムの2023年エディションの発売が話題を呼んでいるThe Beatlesを特集。彼らの音楽をこよなく愛する豪華ゲストが名曲をカバーする。

自身のアルバムでもThe Beatlesをカバーした原田知世は、アルバム「Abbey Road」収録の「Here Comes the Sun」を披露。LOVE PSYCHEDELICOは1965年発表の「Help!」を骨太なロックサウンドでカバーする。山崎まさよしは1963年発表のアルバム「With The Beatles」に収録された「All My Loving」を弾き語りで歌う。3組はそれぞれがThe Beatlesの音楽に感じる魅力や秘蔵エピソードなども語り合う。

さらにインタビューゲストとして布袋寅泰、斉藤和義も出演。布袋は移住先のロンドンで改めて体感したというThe Beatlesの魅力を、初来日した1966年に生まれ「僕の見たビートルズはTVの中」でデビューした斉藤は彼らのギターの聴きどころなどを語る。

NHK総合「The Covers『ザ・ビートルズ ナイト!』」

2023年11月16日(木)22:00~22:45

2023年11月20日(月)23:50~24:35(※再放送)



<出演者>

MC:リリー・フランキー / 上白石萌歌

語り:堂本光一

カバーズゲスト:原田知世 / 山崎まさよし / LOVE PSYCHEDELICO

インタビュー出演:斉藤和義 / 布袋寅泰