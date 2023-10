アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」青山吉能も！こもり校長の密着動画も！なのに…SCHOOL OF LOCK!のTikTokの謎

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月30日(月)放送の番組冒頭で、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、番組公式TikTokについて語りました。同番組の公式TikTokでは、開校19年目を記念したこもり校長の密着動画や、各レギュラーアーティストのコメント、普段はラジオでしか聴けない収録風景などを動画で紹介しています。COCO教頭:今日(30日)から4日間にわたって放送される(番組内コーナー)「ぼっち・ざ・LOCKS!」の紹介ということで、番組公式TikTokに青山吉能先生のコメントが、さきほどアップされました。こもり校長:青山吉能先生がおひとりでしゃべっている、というのを、このTikTokで初めて見たの。だから、驚きと感動を覚えたね。COCO教頭:そっか!こもり校長:「こういうのってあるんだ……!」って。俺はテレビアニメの「ぼっち・ざ・ろっく!」を観てたから、「後藤ひとり役の青山吉能先生が、ここでこんなにちゃんとしゃべってくれるの!?」という感動があった。COCO教頭:私もさきほど(TikTokを)見たんだけど、お忙しいのに教室(ブース)で撮ってくださっていて……ネイルがまっ黄色だったの。こもり校長:うわー、そこまでは見てないな……!COCO教頭:コメントを撮るために、きちんと用意してくれているのがすごく嬉しくて! 意気込みをめっちゃ感じた!こもり校長:女子みたいなことを言っているね(笑)。見るところが(自分と)全然違うからいいよね。COCO教頭:女子だからね(笑)。COCO教頭:ただうちのTikTokは……SCHOOL OF LOCK! は日本一のマンモス校のはずなのに、正直そこまで……。こもり校長:わー! よいっしょーーー! そこは、触れてはいけない部分だよね。COCO教頭:え……!?こもり校長:このSCHOOL OF LOCK! は、とーやま元校長の時代から……10代のカリスマなのに動画はそんなに再生されない、という謎の事態(笑)。ある種、都市伝説だよね。COCO教頭:(笑)。そうなの!? 怖いね~。こもり校長:でも、これは人が悪いというわけでもないわけ。なぜなら、前任のぺえ元教頭もCOCO教頭も、YouTubeのフォロワー数はすごいし、認知されているじゃない。いままでのゲスト講師(アーティスト)も、「YouTube見てますよ」ってぺえ教頭にも百発百中で言ってたし。COCO教頭もすごく言われているじゃん?COCO教頭:そうだね。こもり校長:それなのに……ね? っていう。COCO教頭:(笑)。校長もツアーもやっているし、スターなわけじゃない?こもり校長:俺、今年ツアーを3回やっているんだよ。すごいと思うんだけど……で? ……ね? っていう(笑)。COCO教頭:これは、なんでなの……?こもり校長:まぁでも、せっかくあるんだから、教頭もSCHOOL OF LOCK! のアカウントに、動画をあげたほうがいいんじゃない?COCO教頭:公式TikTokに?こもり校長:こんなに(SNSに)強いんだから! そして、今のところサムネに変顔しかないから!COCO教頭:別にいいじゃない!こもり校長:俺はずっと思っていたわけです。これをいつ言おうかと……できれば最初に言えばよかったんだけど……。COCO教頭:何よ!?こもり校長:変顔でおもしろい時代っていうのは……。COCO教頭:シャラァーップっ! Hey! You! シャラァーップっ!!こもり校長:(笑)。(元CAの)本場シャラップは怖いって!アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」で後藤ひとり役をつとめた青山吉能さんが登場する「ぼっち・ざ・LOCKS!」は、10月30日(月)から11月2日(木)までの4日間、22時15分ごろから放送されます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/