青山吉能「私も寝たフリするもん」アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』の後藤ひとり役が“ひとりぼっち”の10代に寄り添う4日間

TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」の期間限定コーナー「ぼっち・ざ・LOCKS!」に、声優でアーティストの青山吉能さんが登場。アニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』で後藤ひとり役をつとめた青山さんが、4日間にわたってリスナーに声を届けます。10月30日(月)の放送では、初日ということでこのコーナーのテーマを伝えました。青山:生徒(リスナー)のみなさん、こんばんは! 今日(30日)から(11月2日までの)4日間、このクラスを担当するアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』後藤ひとり役の青山吉能です!私がこの教室で生徒の皆さんに何を伝えていくのか……黒板にはこう書きました、『ひとりぼっち』。私が『ぼっち・ざ・ろっく!』で演じた後藤ひとりちゃんは、学校で友達がいなくてひとりぼっち。だから通称"ぼっちちゃん"と呼ばれています。ぼっちちゃんはね、ギターを背負って登校してみても、誰からも声を掛けてもらえなくて。いろんなバンドグッズとかもすすすっ! ってしても「あっ……あっあっ……」ってしまっちゃうような、そんな子です。その後、バンド活動で仲間・友達ができるわけなんですけれども……。今このラジオを聴いてる生徒(リスナー)の中にも、「高校に入ってからいまだに友達できてないひとりぼっちです」とか、「普段は隣の子とかクラスメイトとも話すけど、昼休みに気がつくとひとりぼっちになってる」とか「話す友達がいないからいつも休み時間は寝てます」とか……そんな生徒いない!? そう! そこの君だよ〜!私もそうです! 声優になったってそう! 話す人いないから寝たフリするもん! 眠くないのに……(笑)。だからね、そんなひとりぼっちの君がちょっとでも勇気が出るように。ひとりぼっちだって楽しいことがあるんだな、って思ってもらえるように、4日間授業をしていきたいと思います。よろしくお願いします!!