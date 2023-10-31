【今日のプロ野球情報】石川歩、岩嵜翔ら｜10月31日発表の現役引退　戦力…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）







プロ野球は31日、現役引退・戦力外通告・自由契約・退団選手を以下のとおりで各球団が正式発表した。（※は育成選手）





阪神タイガース

自由契約

望月惇志、川原陸、佐藤蓮（※すべて育成選手）





広島東洋カープ

戦力外通告

藤井黎來



自由契約

行木俊、中村来生、木下元秀（※すべて育成選手）













横浜DeNAベイスターズ

自由契約

加藤大、ジョフレック・ディアス、スターリン・コルデロ、東出直也、勝又温史、大橋武尊（※すべて育成選手）





読売ジャイアンツ

自由契約

笠島尚樹、髙田竜星、奈良木陸、木下幹也、戸田懐生、山﨑友輔、太田龍、谷岡竜平、阿部剣友、伊藤優輔、山本一輝、花田侑樹、坂本勇人、前田研輝、加藤簾、ホセ・デラクルーズ、岡本大翔、フリアン・ティマ、立岡宗一郎、保科広一（※すべて育成選手）





東京ヤクルトスワローズ

戦力外通告

吉田大喜、嘉手苅浩太、奥村展征、松本友



自由契約

近藤弘樹、鈴木裕太、沼田翔平、下慎之介、松井聖、フェリペ（※すべて育成選手）





中日ドラゴンズ

戦力外通告

溝脇隼人



自由契約

竹内龍臣、岩嵜翔、加藤翼、垣越建伸、松木平優太、松田亘哲、石川翔、ペドロ・レビーラ、ギジェルモ・ガルシア（※すべて育成選手）















オリックス・バファローズ

自由契約

佐藤一磨、中田惟斗、川瀬堅斗、辻垣高良、西濱勇星、中川颯、椋木蓮、富山凌雅、釣寿生、園部佳太、上野響平（※すべて育成選手）





千葉ロッテマリーンズ

戦力外通告

石川歩



自由契約

土肥星也、古谷拓郎、ダリットソン・フェリス、谷川唯人、速水将太、シェルテン・アポステル（※すべて育成選手）











福岡ソフトバンクホークス

自由契約

佐藤宏樹、中道佑哉、桑原秀侍、奥村政稔、岡本直也、大城真乃、大竹風雅、中村亮太、重田倫明、村上舜、渡邊佑樹、石塚綜一郎、居谷匠真、緒方理貢、伊藤大将、勝連大稀、フランケリー・ヘラルディーノ、小林珠維、早真之介、舟越秀虎、中村宜聖（※すべて育成選手）



東北楽天ゴールデンイーグルス

自由契約

佐藤智輝、引地秀一郎、福森耀真、王彦程、清宮虎多朗、水上桂、江川侑斗、エスタミー・ウレーニャ、澤野聖悠（※すべて育成選手）





埼玉西武ライオンズ

戦力外通告

赤上優人、中熊大智、ブランドン、川野涼多、仲三河優太



自由契約

ヘスス・ティノコ、ブルックス・クリスキー、マーク・ペイトン、齊藤大将※、粟津凱士※、伊藤翔※、上間永遠※、ジャシエル・ヘレラ※、出井敏博※、牧野翔矢※、ロマー・コドラド※、ジョセフ※





北海道日本ハムファイターズ

自由契約

松本遼大、齊藤伸治、柿木蓮、姫野優也（※すべて育成選手）





















【了】