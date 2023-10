【鎌倉 グルメレポ】kitakama caffe' LIDO（キタカ…

北鎌倉で半世紀以上。時代を感じる喫茶店

JR北鎌倉駅西口(東慶寺側)の改札を出てすぐ右手にある、創業1966年の老舗喫茶店「LIDO(リド)」に行ってきました。駅前という好立地にあり、周辺の観光で身体を動かした後などに一息入れることができるお店です。

店内はレンガ造りでレトロな雰囲気が漂っています。平日のおやつ時の店内はとても静かで、ゆったり過ごすことができました。土日や祝日は、観光客で賑わうかもしれません。

内装にも注目

店内は古くて素敵なオーナメントが見どころで、アンティークが好きな方にはたまりません。季節によって趣が変わるのか、筆者が訪れた時期はハロウィン仕様でカボチャのオーナメントが随所に見られました。

絵画も素敵な作品ばかりで、壁に目を奪われました。ヨーロッパの風景を思わせるようなものが多い印象です。

スピーカーやランタンなど、古くて味のある小道具や人形、置物が所狭しと並んでいます。メニューを待っている間も、店内を眺めているのが楽しく飽きません。

珈琲と季節のケーキセットでカフェタイム

筆者は、秋らしいケーキセット<モンブラン>(税込1,070円)を注文しました。マロンクリームの上に渋皮栗が乗っている、定番スタイルのモンブランです。ドリンクは、店員さんにおすすめいただいたアメリカーノにしました。お店のコーヒーは、ネルドリップで手間暇かけて淹れる本格派です。モンブランとアメリカーノ。合うこと間違いなし、といただく前からすでに幸せな気持ちになります。

アメリカーノは、香ばしくも苦すぎず、深みがありますが飲みやすかったです。ミルクとお砂糖が付いてきくるため、お好みで入れることができます。筆者は甘いケーキと共にいただくのでブラックのままにしました。秋風が吹く日に、淹れたての熱いコーヒーをすする至福の時間です。

ちょこんと乗っている渋皮栗が可愛らしく、渋皮栗ペーストを使ったマロンクリームはしっとりしています。層の中心がどうなっているのか気になります。

断面を覗いてみると、土台のスポンジの上に生クリーム、更に上の層にもマロンクリームがありました。異なる舌ざわりが楽しめる、栗の風味豊かなモンブランでした。

北鎌倉はハイキングコースが充実しており、一汗かいた後にスイーツをいただくのに「LIDO」さんはうってつけです。観光から帰る際、電車を待つ間の休憩、待ち合わせなどにもおすすめですよ。

店舗情報

【LIDO】■住所:〒247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内501-5■電話番号:0467-23-2809■営業時間:9:30-17:00(不定休)※現金のみ可※駐車場無し

