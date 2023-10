【Amazon得報】A4・16型のPCも入るビジネスリュックが15％オフの8,925円！ Prime try before you buy対応！

Amazon.co.jpのセール品のなかから、いまオススメしたい商品を紹介します。なお、価格は掲載時点のものなので、販売ページでも確認してくださいね。

Fineseed TOKYO ビジネスリュック (10,500円→8,925円)

こういうタイプはナイロン製が多いがこれは合皮

A4や16インチノートPCも入るサイズのビジネスリュックが、参考価格10,500円のところ特選タイムセールにより15%オフの8,925円! ダブルファスナーにより三方開閉タイプとなっているため、大きなモノを入れても取り出しがスムーズに行なえる。内に4、外に3と合わせて7個のポケットを備えているので小物収納もしやすい。サイズはW30×D9×H39cmで、重量が770g。カラーバリエーションとしてブラウンのほか、ネイビーやブラックもラインナップ。加えてプライム会員なら7日間無料で試せる「Prime try before you buy」サービスに対応しているので、使い勝手を直に見ることが可能だ。さらに、バッグは今回のセールにおいて還元率が最大となるカテゴリなのでお得感が増すだろう。

Fineseed TOKYO ビジネスリュック

ハクバ

10,500円→8,925円