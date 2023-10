【茅ヶ崎 グルメレポ】カレーハウス ブータン - カウンター席でサク…

お店の努力が感じられるお財布にやさしい価格

今回は、茅ヶ崎駅近くで、安くて美味しいカレーが食べられるお店をご紹介します。

茅ヶ崎駅北口を出て左手側のビル1階に入っている、『カレーハウス ブータン』さん。こちらのビルには他にも「麵屋 吉佐」さんなど、穴場の美味しいお店が入っています。

エメロードの入り口すぐの場所ですが、店前は階段で隠れているので通りからは少し分かりにくいかもしれませんのでご注意ください。

【茅ヶ崎 グルメレポ】麺屋 吉佐 -こんなラーメンが食べたかった!知る人ぞ知る穴場の濃厚『味玉醤油ラーメン』

ビルの敷地に入るとガラスのショーケースがあって、メニューの食品サンプルが並んでおり、なんだか懐かしい雰囲気が漂っています。

注目すべきは、その価格。

ポークカレーとコロッケカレーは、なんと580円(税込)。カツカレーとハンバーグカレーといったトッピングが豪華なものも700円(税込)というリーズナブルさ。

他にもビーフカレー、チキンカレー、ハヤシライスなども全てお財布にやさしい価格設定です。揚げ物のトッピングなども追加できるので、自分の好みのオリジナルカレーにしてみたり、贅沢にトッピングをしてみたりと様々な楽しみ方ができるのも嬉しいポイント。

店内はカウンター席のみで、レトロ感あるカレースタンドといった趣です。安くて美味しいカレーがサクッと食べられるということで、お客さんはサラリーマンや学生さんなどが目立ちます。

注文は、食券制。筆者は「ビーフカレー」680円(税込)を注文しました。

食券をお店の方に渡すとすぐに提供してもらえる「ビーフカレー」は、程よい辛さの濃厚なルーに、よく煮込まれた柔らかい牛肉が入っています。

テーブルにはラッキョウと福神漬けが置いてあるので、自分で好きな量を入れられるのも嬉しいポイント。

口当たりがマイルドで、朝昼晩いつでも食べたくなるような第一印象ですが、しっかりとスパイス効いて香り豊か。

最近流行りのシャバシャバのスパイスカレーとは異なる、“ライスカレー”と呼びたくなるような懐かしい味わいのカレーライスです。

これだけでも神価格とサービスなのですが、さらにお味噌汁とサラダまで付いている気前の良さ!酸味のあるコールスローサラダとワカメのお味噌汁は、口直しにピッタリ。

何でも価格が高騰している今、これには本当にお店の素晴らしい努力を感じます。

駅近で昔ながらの美味しいカレーをリーズナブルな価格で提供している『カレーハウス ブータン』さん。

ぜひ、みなさんも訪れてみてくださいね!

店舗紹介

【カレーハウス ブータン】■住所:〒253-0044 神奈川県茅ヶ崎市新栄町1−1 山治ビル1階■電話番号:0467833528■営業時間:11:00~18:00※定休日:月曜日※営業時間など変更になっている可能性がありますので、ご注意ください。

アクセス

JR茅ヶ崎駅から徒歩1分 茅ケ崎駅から162m

