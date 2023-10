【鎌倉 グルメレポ】大陸 - 北鎌倉で半世紀以上。シンプルだから美味…

北鎌倉駅前の古きよき中華屋さん

北鎌倉駅西口(東慶寺側)の改札を出て、信号を渡るとすぐに到着する中華料理店「大陸」さんに行ってきました。

半世紀以上、北鎌倉でお店を営まれている老舗店です。

駐車場はありませんので、お車の方はあらかじめ近隣のコインパーキング等を調べておくことをおすすめします。

店内は年季が入っており、寡黙だけれど穏やかな男性の店主さんと、優しい雰囲気の女将さんがいらっしゃいました。カウンター席があるのでおひとり様でも利用しやすく、雑誌や文庫本などを読むことができます。

お客さんは常連さんが多い様子で、店主さんとの会話に花を咲かせていました。とある常連さんが筆者と共通の知人の話題で談笑しており、やはりローカル感のあるお店と実感しました。

メニューはカウンター上にずらりと書かれています。ラーメン、餃子、麻婆豆腐、炒飯など中華料理の定番メニューから、カレーライスや唐揚げなどもありました。お酒のおつまみに良さそうな一品料理も豊富です。

店内奥の席に掛けると、背後に朽ちかけのシュールなお顔の人形がありました。被り物でしょうか、店主さんに伺うことができませんでしたがかなり気になる存在です。

シンプルで飽きのこない味

女将さんおすすめの「ラーメン」(税込600円)を注文しました。※価格はメニュー表と異なる場合がありますトッピングはチャーシューとしなちく、ネギが乗っているシンプルなものです。スープは醤油ベースで、様々な原料を出汁に使っており企業秘密のようです。ちぢれ麺が程よい硬さで、あっさりしていて美味しいです!

また今回、筆者は子連れで訪れたところ子ども用カトラリーを用意してくださるなど、何かと親切にしていただきました。キッズフレンドリーな過ごしやすいお店です。

追加で、餃子(税込500円)を注文しました。なんとこの餃子の餡、ほとんどがニンニクなのではないかと思うほどに、香ばしく芳しい餃子です。初めて食べるタイプの餃子で、餃子好きの方はぜひ一度食べてみていただきたいです。焼きたて熱々、パリッとした皮とホロホロした餡が何個でも食べられそうでした。

テーブルの上に醤油やお酢、ラー油などがあるのでお好みでつけて食べてみてください。

店舗情報

【大陸】

住所:〒247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内1343電話番号:0467-25-0234営業時間: 11:30-14:00/17:00-20:30定休日: 金曜※駐車場なし

