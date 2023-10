村上春樹「高校時代にクラスの女の子に借りて…そのまま返しそびれて。レコードを見るたびに胸がしくしくと痛みます。ごめんね」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。10月29日(日)の放送は「村上RADIO~『サージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンド』完全カバー~」をオンエア。今年2月に放送したザ・ビーチ・ボーイズのアルバム『ペット・サウンズ』に続く完全カバーシリーズ第2弾は、ビートルズの伝説的アルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンド』をお送りします。エルトン・ジョンからフランキー・ヴァリまで、多種多彩なミュージシャンたちが、それぞれの工夫を凝らした名曲カバーをお届けします。この記事では、後半2曲と「今日の言葉」について語ったパートを紹介します。ここで「Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band」がもう一度登場してフィナーレになります。映画「Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band」のオール・キャストの合唱で聴いてください。それから最後の最後に「A Day In The Life」が入っています。これ、文句なしの名曲ですね。曲の基本形をジョンが作り、そこにポールがいくつかのアイデアを提供しました。この曲、僕らはウェス・モンゴメリーの演奏でさんざん聴きまくりました。今日は超意外なところで、フランキー・ヴァリの歌で聴いてください。そうです、フォー・シーズンズのフランキー・ヴァリさんです。今日のクロージング音楽はリー・リトナーが演奏する「A Day In The Life」です。『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』の完全カバー特集、いかがでしたか? このアルバムを今回初めて、全部通して聴いたという方もいらっしゃるかもしれません。もし機会があったら、ぜひオリジナルLPを通して聴いてくださいね。人生の風景が、ちょっとだけ変わるかもしれません。うちには東芝赤盤の『Sgt. Pepper’s』のLPがありますが、これ実は、僕のものじゃないんです。高校時代にクラスの女の子に借りて、そのまま借りっぱなしになっているものです。返そうと思いつつ、そのまま返しそびれてしまいました。レコードを見るたびに胸がしくしくと痛みます。ごめんね。さて今日の最後の言葉です。エーリッヒ・クライバーはクラシック音楽の伝説的な指揮者です。また、その息子カルロス・クライバーも、父親に劣らない偉大な指揮者になりました。そのエーリッヒが、まだ幼い頃の息子カルロスについてこのように語りました。「かわいそうに、あの子には音楽的才能がある」芸術的才能は、それが大きければ大きいほど、その持ち主にとっては厳しい重荷になることが多いみたいですね。たしかにカルロス・クライバーは、父親の予言通りというか、かなり混乱に満ちた、普通とは言えない生涯を送りました。僕はそういう「重荷的体験」ってまずないんだけど、きっともともとの才能がそれほどたくさんはなかったんでしょうね。いいのか悪いのか。それではまた来月。<番組概要>番組名:村上RADIO ~「サージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンド」完全カバー~放送日時:10月29日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/