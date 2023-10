Hey! Say! JUMPのニューアルバム「PULL UP!」(プルアップ)が12月6日にリリースされる。

「PULL UP!」は前作「FILMUSIC!」から約1年4カ月ぶり、10枚目のオリジナルアルバム。“引き上げる、躍進する”を意味するアルバムタイトルの通り、CDデビュー17年目を迎えた彼らが次のステップへ日々飛躍していくことをテーマに掲げた、ジャンルレスな楽曲が収録されている。

本作には5月にシングルリリースされた「DEAR MY LOVER」「ウラオモテ」、現在配信中のEP「P.U!」収録曲の「Ready to Jump」「だいすきなきみへ」「それぞれ。」に加え、川谷絵音(indigo la End、ゲスの極み乙女、ジェニーハイ、ichikoro、美的計画、礼賛)、橋本絵莉子、Uruといった豪華アーティストが提供した新曲も収録。このうち橋本が提供した楽曲「そっと鏡にキスをした」では、Base Ball Bearが編曲に加わっている。

アルバムはBlu-rayまたはDVD付きの初回限定盤1と初回限定盤2、通常盤の3仕様でリリース。通常盤には東大発の知識集団・QuizKnockとトラックメイカーのたなかひろかずがコラボレーションした“クイズ企画曲”「please,'Q'uickly!」などが追加収録される。

Hey! Say! JUMP「PULL UP!」収録内容

CD

01. DEAR MY LOVER

[作詞:YUUKI SANO / 作曲:YUUKI SANO、野口大志 / 編曲:遠藤ナオキ]



02. Ready to Jump

[作詞・作曲・編曲:SO-SO]



03. Dirty Innocence

[作詞・作曲・編曲:Atsushi Shimada、坂室賢一]



04. ときめくあなた

[作詞・作曲:川谷絵音 / 編曲:川谷絵音、A.G.O]



05. そっと鏡にキスをした

[作詞・作曲:橋本絵莉子 / 編曲:橋本絵莉子、Base Ball Bear]



06. ウラオモテ

[作詞:YUUKI SANO / 作曲:YUUKI SANO、野口大志 / 編曲:野口大志、坂室賢一]



07. Tiki Don

[作詞:Fennec / 作曲:GINPEI、Fennec / 編曲:GINPEI]



08. まだ切らない

[作詞:久保卓人 / 作曲:久保卓人、齋藤奏太 / 編曲:PARKGOLF]



09. それぞれ。

[作詞・作曲:Kaoru / 編曲:Kazuhiro Yamahara、Chang-crane]



10. あの日の夢を見させてよ

[作詞・作曲:Uru / 編曲:Laptop Symphony]



11. キミノミカタ

[作詞・作曲:野田愛実 / 編曲:Hiromu]



12. だいすきなきみへ

[作詞・作曲・編曲:竹縄航太]



13. PULL UP

[作詞:辻村有記 / 作曲・編曲:辻村有記、伊藤賢]



※通常盤のみボーナストラック「Evans Knot」「please, 'Q'uickly!」を追加収録

初回限定盤1 DVD / Blu-ray

「Ready to Jump」

・Music Video (Member only ver.)

・Making of Music Video

・Bonus Short Video

・Dance Practice

初回限定盤2 DVD / Blu-ray

・バラエティ&パフォーマンス番組「PULL UP TV!」