藤井風、Ado、YOASOBI、MAZZEL…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（10月28日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。10月28日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した"全国NO.1 FMヒットチャート"TOP10(10月28日(土)付)を発表しました。先週8位から2ランクダウン↓ 11月15日(水)には、同曲も収録されているセカンドアルバム『replica』をリリース! 2枚組35曲という大ボリュームになっています。先週6位から3ランクダウン↓ メンバー全員が社会人の8人組わんぱくバンド。10月25日(水)には、同曲も収録したアルバム『少年キッズボウイ1』がリリースされました。初登場! もともと2016年リリースのインディー・アルバム『東雲』に収録されていた楽曲でしたが、TikTokを中心に人気を集め、今年8月2日(水)に再録バージョンをリリース。また「THE FIRST TAKE」でも同曲を披露し、話題になっています。初登場! アイナ・ジ・エンドさん主演、岩井俊二監督の映画「キリエのうた」の主題歌です。初登場! 現在放送中の多部未華子さん主演ドラマ「いちばんすきな花」(フジテレビ系)の主題歌です。先週3位から2ランクダウン↓ Adoさんの誕生日でもあった10月24日(火)には、8月30日(水)に開催された全国ツアー「マーズ」日本武道館公演の模様がABEMAで無料放送。SNSでは、関連ワードが8つもトレンド入りするなど、大きな反響を呼びました。先週2位から2ランクダウン↓ 現在、全国ツアー『SEKAI NO OWARI ZEPP TOUR 2023「Terminal」』を開催中。本日30日(月)と31日(火)は、大阪府・Zepp Osaka Baysideでおこなわれます。ランキング圏外から再登場↑ アニメ「葬送のフリーレン」(日本テレビ系)のオープニングテーマ。11月3日(金・祝)開催のイギリスのロックバンド・BRING ME THE HORIZON(ブリング・ミー・ザ・ホライズン)がキュレートする「NEX_FEST(ネックスフェスト)」に出演します。初登場! 10月18日(水)にリリースされたセカンドシングル曲。前回10月21日(土)の放送では、メンバーのRYUKIさん、TAKUTOさんをゲストに迎えて、同曲の制作マル秘エピソードなどを披露していただきました。そして、今週の第1位は……?2週連続で第1位! INI自身2度目となるアリーナツアー「2023 INI 2ND ARENA LIVE TOUR[READY TO POP!]」が、11月4日(土)から東京・有明アリーナでスタートします!――番組ではほかにも、ゲストパートにレトロリロン・涼音さんが登場。10月25日(水)リリースの配信シングル「たださよなら、命燃え尽きるまで」のお話などを伺いました。