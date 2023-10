水樹奈々“ハロウィン”“お盆”が苦手!?「怖くて寝られなかったんだから」

声優・歌手として活躍する水樹奈々がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「水樹奈々のMの世界」。10月23日(月)の放送では、水樹が“ハロウィン”にまつわるテーマで選曲しました。

【Mスクリプション】

水樹:水樹奈々の脳内サブスクリプションから楽曲をお届けするコーナーです。今夜の選曲テーマは?

【ハロウィン前にはらっちゃえ! 悪霊退散ソング】

水樹:ハロウィンとは“ご先祖さまの霊が家族に会いに現世へ戻って来る日”で、日本の“お盆”みたいな日です。また、ハロウィンといえば“仮装”ですが、ハロウィンの日になると、ご先祖さまの霊だけでなく悪霊なども一緒に現世に来てしまうと言われていたため“仮装をして悪霊を追い払おう”というのが起源なんだそうです。

というわけで、今夜はハロウィンを前に“悪霊退散できそうな曲”を選んできました。ちなみに、うちには“けいたん”という17年一緒に過ごしたチワワがいたんですけれども、前に住んでいたマンションで、けいたんが誰もいない玄関のほうに行って、外に向かって「ワンワンワン!」って鳴いていたことが多々ありましたよ。

なので、ハロウィンの1週間ぐらい前とか、お盆の1週間前後は本当に苦手で、怖くて寝られなかったんだから。なので、素敵な音楽で(悪霊も)お帰りいただく、っていうのはとても大事なんじゃないかなと思いました。

今回も3曲選ばせていただきましたが、「悪霊退散」といっても、メタルとか悪魔崇拝的な感じの要素があって、逆に好んで寄って来られても困っちゃうと思いましたので、こちらの路線はいかがかなと思いました。では、いってみましょう!

ハロウィン前にはらっちゃえ! 悪霊退散ソング 1曲目「Time To Say Goodbye (Con Te Partiro)」(サラ・ブライトマン)

水樹:いやぁ、悪霊たちがどんどんと浄化されております。悪霊がやってきたときに、力と力でぶつかり合っても難しいのではないかと思ったので“逆に受け入れる”じゃないですけど、マリア様、女神様のような気持ちで“おかえりなさい”と愛で返すというか、“ここはあなたたちのいる場所ではないのです”という空間を演出するのがいいんじゃないかなと思って選びました。

タイトルだけだと別れを告げるような雰囲気がありますけど、本当は“今ここにいる場所に別れを告げて新たな場所へ出発する”という、結婚式とか、新しい門出のときに歌われるようなハッピーな曲でございます。

ハロウィン前にはらっちゃえ! 悪霊退散ソング 2曲目「Finale: I Will Follow Him ["Chariot"]」(Deloris & The Sisters)

水樹:私は映画「天使にラブ・ソングを…」がすごく好きで、今回のテーマを聞いたときに一番最初に浮かびましたね。悪霊退散といえば、教会という聖なる場所でシスターが十字架に手を当てて(悪霊を)おはらいするみたいなイメージがありまして。

また「天使にラブ・ソングを…」は、主人公がシスターの皆さんに歌を教えて、それが評判となって業界が活気づき、最後は法王様にパフォーマンスを見てもらう、というストーリーになっておりまして、それを観て“歌の力って本当にすごい!”って。

人の心をつかんで、それが絆となってすごいパワーになるから、悪霊も“こんなところにいられないぜ……”みたいな感じでいなくなるかなと思い、選ばせていただきました。

ハロウィン前にはらっちゃえ! 悪霊退散ソング 3曲目「SCARLET KNIGHT」(水樹奈々)

水樹:“シスター”つながりですね(笑)。この曲のMVは、教会でシスターたちが祈りを捧げると、その祈りの力が天に届いて、雲が晴れて素晴らしい明日がやってくる、というストーリーになっております。その最後に登場するのが、まさにスカーレットナイトになった私。赤いドレスを身にまとい、最後に剣を空にピカーッと掲げ、みんなを悪霊から守る。そんな展開のMVになっております。

*

いかがでしたでしょうか? 恐怖に恐怖で対抗するわけではなく、愛を持って接して、浄化し、癒やして導いていくというのが一番いいんじゃないかと思い、この3曲を選ばせていただきました。

ぜひ、ハロウィン当日に“なんか予感がするわ”っていうときには、こちらの3曲をかけておはらいしてみてください。以上、Mスクリプションでした!

<番組概要>

番組名:水樹奈々のMの世界

放送日時:毎週月曜 21:00~21:30/ FM愛媛土曜深夜1:30~2:00

パーソナリティ:水樹奈々

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/7