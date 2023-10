村上春樹 ビートルズ『Sgt. Pepper’s』を語る「不思議なものですね。全曲傑作ばかりだと、アルバムって意外にうまく機能しないのかもしれません」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。10月29日(日)の放送は「村上RADIO~『サージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンド』完全カバー~」をオンエア。今年2月に放送したザ・ビーチ・ボーイズのアルバム『ペット・サウンズ』に続く完全カバーシリーズ第2弾は、ビートルズの伝説的アルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンド』をお送りします。エルトン・ジョンからフランキー・ヴァリまで、多種多彩なミュージシャンたちが、それぞれの工夫を凝らした名曲カバーをお届けします。この記事では、中盤4曲について語ったパートを紹介します。今夜はビートルズの伝説的アルバム『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』の完全カバー特集です。ここからはB面に入ります。1曲目はジョージの曲です。「Within You Without You」。このアルバムでジョンとポール以外のメンバーが作曲した唯一の曲です。「エンジェルズ・オブ・ヴェニス」というグループがカバーしています。この時期、ジョージは自分がグループからだんだん取り残されていくような気持ちで、疎外感を抱いていたようです。自分の作った曲は片端からジョンとポールに却下されるし、ギターのソロパートはどんどん少なくなっていくし……。でもこの曲がアルバムに採用されて、ちょっとほっとしたみたいです。「When I Am Sixty Four(64歳になったら」)をバリー・ギブが歌います。ちょっと意外な組み合わせですね。これはポールの曲ですが、これもなんとなくボードビル風、ミュージック・ホール風の雰囲気を持っています。ポールは15歳のときに、お父さんの古いピアノでこの曲を作ったそうです。15歳ですよ、すごいなあ。僕はもちろん64歳になった誕生日にこの曲を聴きました。割に感慨深いものがあります。ふわっと、とぼけた雰囲気があって、メロディーが心地よく耳に残ります。次におかけするのも、かなり意外な取り合わせです。ファッツ・ドミノがカバーする「ラブリー・リタ」。ポールが作った曲ですが、ジョン・レノンはこの曲が気に入らなかったみたいで、「内容も薄いし、メッセージ性もないし」と酷評しています。でもそんなことを言えば、その次に入っているジョンの作った「グッド・モーニング、グッド・モーニング」だって、それほど内容がある曲とは思えませんよね。ジョン自身「これはゴミみたいな音楽だ」とあとになって言っています。でも今となっては、この2曲なしには「Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band」というアルバムは存在し得ないんじゃないかという気さえしてきます。不思議なものですね。全曲傑作ばかりだと、アルバムって意外にうまく機能しないのかもしれません。2曲続けて聴いてください。ファッツ・ドミノが歌う「ラブリー・リタ」と、ポール・ニコラス、ピーター・フランプトン&ビージーズが歌う「グッド・モーニング、グッド・モーニング」です。このころ、ビートルズは神格化されていたから、こんな曲でもきっとなにか深い意味があるんだろうとみんな一所懸命聴いていたんだよね。そうすると意外に深く心に入ったりするんだ。<番組概要>番組名:村上RADIO ~「サージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンド」完全カバー~放送日時:10月29日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/