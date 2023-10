村上春樹 ビートルズの名盤『サージェント・ペパーズ』カバー特集「今の10代の少年少女のみなさんの心にもうまく届くといいなあと思います」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。10月29日(日)の放送は「村上RADIO~『サージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンド』完全カバー~」をオンエア。今年2月に放送したザ・ビーチ・ボーイズのアルバム『ペット・サウンズ』に続く完全カバーシリーズ第2弾は、ビートルズの伝説的アルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンド』をお送りします。エルトン・ジョンからフランキー・ヴァリまで、多種多彩なミュージシャンたちが、それぞれの工夫を凝らした名曲カバーをお届けします。この記事では、前半4曲について語ったパートを紹介します。こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、今夜はビートルズの伝説的アルバム『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band(サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド)』の完全カバーをお届けします。このアルバムは、イギリスではなんと27週にわたってLPチャートの1位を獲得しました。1967年のことです。すごいですね。この前ビーチ・ボーイズの『ペット・サウンズ』の完全カバーをやりましたが、そのシリーズの続きです。僕はどちらのアルバムもリリースされたときに同時代的に聴いていますが、それぞれにとびっきり新鮮な息吹を10代の僕の心に吹き込んでくれました。その音楽を聴くと、いろんな思い出が鮮やかに蘇ってきます。歴史的名盤と呼ばれるものって、今聴くとあまりぴんとこないというものもけっこうありますよね。でもこの『Sgt. Pepper’s』とか『ペット・サウンズ』、今聴いてもその新鮮さは失われていません。その突出した本物のオリジナリティーと、音楽的な質の高さのためだと思います。時代に乗っかるのではなく、時代を推し進める力を持った音楽だったんですね。今の10代の少年少女のみなさんが初めてこれらの音楽を聴いてどう感じるか、僕にはわかりませんが、そういう人たちの心にもうまく届くといいなあと思います。今夜はビートルズの『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』の完全カバー特集です。まず冒頭は「Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band」。ポールが作曲しました。ビートルズではなく、Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Bandという楽団が歌っているのだ、という設定でアルバムは進められます。だからまずはバンドの紹介。いま歌っていたのはビージーズとポール・ニコラス。映画「Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band」のオリジナル・サウンドトラック盤からのものです。映画は1978年の製作ですが、主演がピーター・フランプトンとビージーズということで、当然ながらビートルズ・ファンからは総スカンを食らいました。でも映画の出来はともかく、オリジナル・サントラレコードはそれなりに楽しめました。さて、アルバムの収録順でかけます。次はSmall Circle Of Friendsが、「With A Little Help From My Friends」を歌います。Small Circle Of Friends、シンガー・ソングライター、ロジャー・ニコルズが組んでいたバンドです。「友だちからのちょっとした手助けで」、ポールのつくった曲です。次は3曲目、A面の3曲目ですね、LPで言うと。エルトン・ジョンが「Lucy in the Sky with Diamonds」を歌います。ジョン・レノンの曲です。「Lucy in the Sky with Diamonds」、その頭文字をとって「これはLSDのトリップ状態を描写した音楽だ」という噂が当時飛び交っていました。その真偽はともかく、このアルバムがLSDのかなりの影響下にあったことは確かみたいです。当時はLSDって英国では違法薬物ではなかったし、芸術的感覚を拡張するための手段としてごく普通に、積極的に用いられていました。A面の4曲目は「ゲッティング・ベター」、ポールの作曲したものですね。「ものごとは良くなっているよ」、歌うのはステイタス・クオーです。この辺になると、ちょっと地味になってくるよね。<番組概要>番組名:村上RADIO ~「サージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンド」完全カバー~放送日時:10月29日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/