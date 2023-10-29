ゴスペラーズが本日10月29日にで開催予定だったツアー「ゴスペラーズ坂ツアー2023 “HERE & NOW”」岐阜・バロー文化ホール公演の中止が発表された。
オフィシャルサイト等の発表によると、昨日より喉の不調を感じていた黒沢薫が病院で急性咽喉頭炎と診断され、100%のパフォーマンスを届けることが困難なため公演を中止することが決定した。振替公演の有無、チケットの払い戻しに関しては後日アナウンスされる。
ゴスペラーズ坂ツアー2023 “HERE & NOW”（※終了分は割愛）
2023年10月29日（日）岐阜県 バロー文化ホール（※中止）
2023年11月4日（土）大阪府 フェスティバルホール
2023年11月5日（日）大阪府 フェスティバルホール
2023年11月11日（土）福島県 いわき芸術文化交流館アリオス
2023年11月12日（日）茨城県 水戸市民会館
2023年11月18日（土）岡山県 岡山市民会館
2023年11月19日（日）鳥取県 鳥取市民会館
2023年11月22日（水）福岡県 福岡サンパレス
2023年11月23日（木・祝）大分県 J:COM ホルトホール大分
2023年11月25日（土）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2023年11月26日（日）京都府 ロームシアター京都
2023年11月30日（木）栃木県 佐野市文化会館（※振替公演）
2023年12月2日（土）香川県 レクザムホール（香川県県民ホール）
2023年12月3日（日）愛媛県 西予市宇和文化会館
2023年12月8日（金）東京都 東京国際フォーラム ホールA
2023年12月10日（日）福井県 フェニックス・プラザ
2023年12月14日（木）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
2023年12月16日（土）北海道 コーチャンフォー釧路文化ホール（釧路市民文化会館）
2023年12月22日（金）青森県 リンクステーションホール青森（青森市文化会館）
2023年12月23日（土）宮城県 仙台サンプラザホール