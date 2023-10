UVERworldの新曲「Eye's Sentry」が、2024年1月放送開始のテレビアニメ「青の祓魔師 島根啓明結社篇(しまねイルミナティへん)」のオープニングテーマに決定した。

本日10月29日に全国ツアー「ENIGMASIS TOUR」の大阪・大阪城ホール公演を行ったUVERworld。彼らは本公演の中で「青の祓魔師 島根啓明結社篇」のオープニングテーマが新曲「Eye's Sentry」に決まったことを発表した。また終演後、会場のモニターにこの新曲の一部を使った「青エク」の最新プロモーションビデオが上映され、歓声が沸き起こった。PVはYouTubeでも公開された。

「青の祓魔師 島根啓明結社篇」は、累計発行部数2500万部を突破した加藤和恵による人気マンガ「青の祓魔師」を原作とする同名アニメシリーズの続編。UVERworldはこれまでのアニメ版「青の祓魔師」のすべてでオープニングテーマまたは主題歌を手がけており、タッグを組むのは今作で4回目となる。

なお1月7日に東京・東京ガーデンシアターで行われる、アニプレックスの設立20周年を記念したイベント「ANIPLEX 20th Anniversary Event -THANX-」にUVERworldの出演が決定。このイベントにはAimer、Galileo Galilei、結束バンド、LiSA、Reolらアニプレックス作品の主題歌を担当してきたアーティストや、アニプレックス作品でメインキャストを務めた声優が参加する。

UVERworld コメント

「青の祓魔師」とUVERworldがタッグを組ませていただくのも今回で4回目となりました。

今回もこうしてUVERworldにオファーをいただけたことをとても光栄に思います。

この数年を経て、お互いに少し強くなり成長した姿を、僕たちは楽曲で表現できていると思うので是非アニメと共にお楽しみください!

ANIPLEX 20th Anniversary Event -THANX-

2024年1月7日(日)東京都 東京ガーデンシアター

<出演者>

アーティスト:Aimer / Galileo Galilei / ClariS / 結束バンド / 鈴木雅之 / DOES / 中川翔子 / MAISONdes feat. 花譜・ツミキ / LiSA / Reol / UVERworld

キャスト:青山吉能 / 安済知佳 / 神谷浩史 / 茅野愛衣 / 川澄綾子 / 古賀葵 / 杉山紀彰 / 鈴代紗弓 / 長谷川育美 / 花江夏樹 / 古川慎 / 水野朔 / 悠木碧 / 若山詩音 / and more