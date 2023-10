Travis Japanが1stアルバムを12月に発売、デビュー地LAよりYouTube生配信開催

Travis Japanが、デビュー後初となるアルバム『Road to A』を12月20日(水)にリリースすることを発表した。

昨年10月28日に「JUST DANCE!」で配信グローバルデビューを果たし、日本人アーティスト史上初めてデビュー曲でBillboard Global excluding USで5位を獲得。今年1月〜3月にかけて行われたデビューコンサートアリーナツアーでは全国5都市計23公演を完走し23万5千人を動員し、2ndシングル、3rdシングルといずれもオリコンウィークリーDLランキングにて1位を獲得、シンガポール、香港、アメリカ、台湾などのイベントにも積極的に出演し、この1年、グローバルで精力的に活動を広げてきたTravis Japan。

1stアルバムタイトルの「Road to A」は、「Road to Authenticity」の略。”Authenticity”=「信ぴょう性、信頼性、真正性、本物・真実であること。」という意味で、”エンターテイメントの真髄”を追い求めていくTravis Japanの所信表明となっている。また、このデビュー作品にはこれまでの集大成でもあり”嘘偽りのないTravis Japanの全て”を詰め込み、今のTravis Japanの”本物”のエンターテインメントであることを証明するというメンバーの思いが込められているとのこと。”A”はアルファベットの最初の文字であることから、デビューして1年経ったが、原点に立ち返り、再び自分達で踏み固めていく道も、未踏の道も、全ての道が、常に原点”A”を探す旅で、Aに立ち返ることで恐れず挑戦できる、常にAを探す旅を続けていきたい、という意味も込められているとのこと。

デビュー曲「JUST DANCE!」をはじめ、2ndシングル「Moving Pieces」、3rdシングル「Candy Kiss」などこれまでの配信シングルはもちろん、ファンからリリースを熱望されていた松田元太主演のドラマ「結婚予定日」主題歌「99 PERCENT」や、デビューコンサートで新曲として披露された「Swing My Way」「Turn Up The Vibe」「DRIVIN ME CRAZY」の3曲、さらに新曲7曲を加えた全17曲が収録される。通常盤は、グローバルデビューのきっかけとなった番組 'Americas Got Talent'で披露した「My Dreamy Hollywood」と「PARTY UP LIKE CRAZY」の2曲を収録した全19曲となる。

初回T・J盤とFC盤には、特典DISCも付随。初回T盤にはシングル曲のMV映像とバラエティコンテンツ等が収録される。初回J盤には、メンバー自らが選曲した彼らのジュニア時代の楽曲「夢のHollywood」をはじめ計8曲を収録。FC限定盤では、メンバーを3つのユニットに分け、それぞれのユニットごとの楽曲を収録したCDと、そのレコーディング風景を収めた映像、今年7月に行われた「Candy Kiss」リリースイベントのビジュアルコメンタリー、そして、バラエティコンテンツなどを収録した映像ディスク、オリジナルポーチも封入される。

また、グローバルデビュー楽曲「JUST DANCE!」のリリース日である10月28日には、1周年を記念して、「Tavis Japan 【祝デビュー1周年記念生配信】 みんなで一緒に乾杯しよ」がYouTubeにて生配信される予定。アルバムについて詳しく、現在アメリカ・ロサンゼルスで開催される『OC Japan Fair』に出演するため訪れているロサンゼルスから配信が行われる。

https://youtube.com/live/CmP5acQLE8U

