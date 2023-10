明治安田生命J1リーグ第31節が27日と28日に各地で行われた。

首位に立つヴィッセル神戸は、アウェイで湘南ベルマーレと対戦。試合開始早々の11分に大橋祐紀に先制ゴールを許し、苦しい展開になったものの、53分に大迫勇也のPKで追いつき、1-1の引き分けに持ち込んだ。

首位神戸を追いかける2位横浜F・マリノスはアウェイでアビスパ福岡と対戦。19分にアンデルソン・ロペスのゴールで先制すると、25分にも再びアンデルソン ロペスが決めて前半のうちに2点のリードを奪った。後半に入っても勢いは衰えず、48分に植中朝日、終了間際には宮市亮がダメ押しゴールを奪い、4-0と大勝を飾った。この結果、横浜FMは勝点を「60」に伸ばして首位神戸との勝ち点差を「2」に縮めた。

逆転優勝を目指す3位の浦和レッズは鹿島アントラーズの本拠地に乗り込んだものの、両者決め手を欠きスコアレスドロー。リーグタイトル獲得に向けて痛恨の引き分けとなった。

セレッソ大阪とガンバ大阪の“大阪ダービー”は、試合開始早々の8分のレオ・セアラの先制弾を守り抜いたC大阪に軍配。勝利したC大阪はリーグ戦5試合ぶりの白星、敗れたG大阪はリーグ戦4連敗となった。その他、サンフレッチェ広島は加藤陸次樹と満田誠のゴールで2-1とFC東京を下し、4位に浮上。アウェイでコンサドーレ札幌と対戦した横浜FCは1-2で敗戦し、最下位脱出とはならなかった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第31節

▼10月27日(金)

名古屋グランパス 1-1 サガン鳥栖

▼10月28日(土)

北海道コンサドーレ札幌 2-1 横浜FC

鹿島アントラーズ 0-0 浦和レッズ

FC東京 1-2 サンフレッチェ広島

湘南ベルマーレ 1-1 ヴィッセル神戸

京都サンガF.C. 0-1 アルビレックス新潟

セレッソ大阪 1-0 ガンバ大阪

アビスパ福岡 0-4 横浜F・マリノス

▼10月29日(金)

15:00 柏レイソル vs 川崎フロンターレ

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 神戸(62/+28)

2位 横浜FM(60/+23)

3位 浦和(54/+15)

4位 広島(51/+10)

5位 名古屋(51/+7)

6位 C大阪(49/+9)

7位 鹿島(48/+11)

8位 福岡(45/-7)

9位 川崎F(42/+2)

10位 新潟(40/-5)

11位 FC東京(39/-3)

12位 鳥栖(37/-1)

13位 札幌(36/-5)

14位 G大阪(34/-18)

15位 京都(33/-8)

16位 柏(29/-14)

17位 湘南(28/-17)

18位 横浜FC(26/-27)

◆■第32節の対戦カード

▼11月11日(土)

14:00 札幌 vs 広島

15:00 鹿島 vs 柏

14:00 湘南 vs 名古屋

14:00 新潟 vs FC東京

15:00 G大阪 vs 福岡

15:00 鳥栖 vs 横浜FC

▼11月12日(日)

14:00 横浜FM vs C大阪

14:00 川崎F vs 京都

15:00 浦和 vs 神戸