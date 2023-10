乃木坂46賀喜遥香「満場一致でback number」筒井あやめ、田村真佑、弓木奈於と語った“この時季に聴きたいラブソング”

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。10月26日(木)の放送では、『最近、聴いている曲』についてリスナーに質問。回答を募集するとともに、自身がよく聴く楽曲を紹介しました。賀喜:今回は、(リスナーの)みんなのことをもっと知るために、私がみんなに対して聞きたい質問を4つ考えてきました! みんなは、乃木坂掲示板やメール、SCHOOL OF LOCK! の公式LINEから、その質問に対する答えを送ってください!賀喜:みんなは、最近どんな曲を聴いていますか? 好きなアーティストさんだったり、ピンポイントに好きな楽曲だったりあると思うんですけど……。今回は、乃木坂46以外で最近聴いている曲を教えてくれると嬉しいですね! オススメポイントも、ぜひ書き込んでほしいなと思います。みんながどういう曲が好きなのか、どういう曲が流行っているのか気になりますね~。せっかくなので、私からも曲を紹介したいと思います。ちょうど昨日なんですけど、4期生の筒井あやめちゃんと田村真佑ちゃん、弓木奈於ちゃんと、楽屋で「最近のラブソング、みんな誰の曲を聴いているんだろう?」っていう話になったんです。「私たちって学生のころは、西野カナさんとか miwaさんとか聴いてたよね~! 最近の子って、何聴いてるんだろうね」って話していたときに、いろんな方の名前が上がったんですけど……。いまの季節、秋から冬にかけては、結局back numberさんの曲でしょ! っていう結論に至りました(笑)。満場一致でback number先生でしたね。「わかる」って思いました! 切ない曲を聴きたくなるんですよね~。ということで、私がずっと好きなback number先生の曲をみなさんにご紹介したいと思います。私が最近聴いているのは、back number先生の「ヒロイン」!――ここで、「ヒロイン」をオンエア賀喜:(楽曲を聴きながら)いや~、めっちゃいいなあ。イントロからいいし、サビの歌詞の『雪が綺麗と笑うのは君がいい』とか、『転びそうになって掴んだ手のその先で ありがとうって楽しそうなのも それも君がいい』とか……。頭の中で情景がすっごく浮かぶっていうか……なんていい曲なんだ! もう冬に聴きたい! 雪が降っている日にね(笑)。もうこれは、最高の片想いの曲ですね。今年の冬も、back number先生の曲をいっぱい聴こうと思います! なので、みなさんも一緒にいっぱい聴きましょう(笑)。このほかには、「今期の気になるアニメ」、「カメラロールに入っている動物の写真」、「近況」についての回答を募集しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55(「乃木坂LOCKS!」は毎週木曜に放送)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/