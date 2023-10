アイナ・ジ・エンドと村上虹郎が対談 実は6年前に会っていた！BiSHを知らず「何の人なんだろう？」

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。10月24日(火)の放送では、主演映画『キリエのうた』(13日公開)で共演した俳優の村上虹郎さんがゲスト出演。サイコロトークをおこない、お互いの第一印象を語りました。2人のトークと、アイナ・ジ・エンドの村上さんに対するコメントを紹介します。アイナ:最初どこで会ったっけ?村上:意外と、黒歴史レベルで昔なんですよね(笑)。アイナ:そうだー! 思い出した! 虹郎くんが……まだ19歳?村上:うん、全然10代。アイナ:何かの雑誌で、全然ジャンルの違う方にインタビューしに行こうっていうBiSHの企画があったのよ。そこで、俳優さんにインタビューしてみるってなったときのゲストが村上虹郎くんだった。その映画なんだっけな?村上:(2017年公開の)『武曲 MUKOKU』な気がするんだよな。アイナ:思い出した! それじゃん! そのときに、私、映画を観て質問事項をまとめて行ったの。でも全然しゃべれなくて、逆に虹郎くんがすごくいっぱい私たちを引き出してくれて(笑)。村上:ははは、やばすぎ! 正直、あんまり知らなかったから……疎かったし。「この人は、何の人なんだろう?」ってずっと……(笑)。アイナ:(笑)。村上:うちの親父(俳優の村上淳さん)がさ、めっちゃBiSHのファンじゃん?アイナ:うん。村上:だけど当時は、まだ親父も知らないから。アイナ:そっか!アイナ:私、虹郎くんの第一印象をまとめなくちゃいけないんだけど……しっかり者!村上:あー、なるほど。アイナ:だったんだけど……今回『キリエ』で出会っていく中で、虹郎くんの周りの時間は緩やかというかなだらかに過ぎていくというか。虹郎くんの周りだけ、“虹郎タイム”があるっていうか……。意図してそうやってるのかもしれないけど、私は虹郎くんといるとすごく穏やかな気持ちになれたかな。村上:あ~……いいですね。アイナ:だからありがたいなって。村上:テキパキしたい時は違うところに行って、ゆったりしたいと思ったらこっち来て……みたいなことができるスポットみたいな(笑)。アイナ:スポットね(笑)。だから、第一印象は変わったね。村上:なるほど。じゃあ、(『キリエのうた』で演じた)風琴はぴったりですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55(アイナLOCKS! は毎週火曜に放送)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/