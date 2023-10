村上虹郎 アイナ・ジ・エンドの印象は「会ったらすごく楽なんだろうな」映画『キリエのうた』で共演

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。10月24日(火)の放送では、主演映画『キリエのうた』(13日公開)で共演した俳優の村上虹郎さんがゲスト出演。サイコロトークをおこない、お互いの第一印象を語りました。村上さんのアイナに対するコメントを紹介します。村上:第一印象は……最初は、(10代のころに雑誌の企画でBiSHと会った)その時だもんね。ホワッとしか覚えてないんだよ(笑)。どの人がどういう人なんだろう、っていうのがわかってない。アイナ:そうだよね、そりゃそうだ(笑)。村上:だから、BiSHアイナが有名になっていくにつれて、多分どっかで知ったんだろうね。「あれ!? なんか、あの人たちと会ったことある気がする!」みたいな(笑)。アイナ:(笑)。村上:ちょっと時は過ぎるけど、次に確定で関わったのが(2021年公開の)『孤狼の血 LEVEL2』っていう映画で。アイナ:そうだ! チンタ(役名)じゃん!村上:そうそう。僕が出てた『孤狼の血』っていう映画があるんですけど、そのテーマ曲(インスパイアード・ソング)を、映画の劇中じゃなくて宣伝の一環で1曲作ってくれるみたいなので、歌ってくれてたじゃん?アイナ:そうなの!村上:謎な企画だよね(笑)。その企画を考えたのが、たぶん『キリエのうた』のプロデューサーと同じなんだよね。アイナ:『孤狼の血』を映画館に観に行ったんですけど、(インスパイアード・ソングなので)いつになっても自分の曲流れないんですよ(笑)。あれ? って。村上:そりゃそうだ(笑)。そういうタイプの映画じゃないからね。アイナ:知らなかったんです(笑)。村上:あ、そうなんだ!? それで、そのプロデューサーがね……僕はすごくお世話になったんですけど、「アイナ・ジ・エンドが、虹郎のことめちゃくちゃ良かった言うてたで」って言われて。それが、確定的な第一印象っていうか。アイナ:そうかそうか。村上:そこから結構すぐに『キリエのうた』の現場があって、そこらへんからバタバタと会ってるから。(アイナは)どこか動物っぽいところとか、自分とちょっと親近感があって。アイナ:確かに。村上:会ったらすごく楽なんだろうな、っていうのは、もうわかってた感じがする。10代のときに会った取材では感じてないと思う。だから、あれはやっぱ(第)0.5印象なんだよね(笑)。アイナ:そうだね(笑)。確かに動物っぽいかもね、お互いね。村上:それはあると思う。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55(「アイナLOCKS!」は毎週火曜に放送)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/