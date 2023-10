Travis Japanの1stアルバム「Road to A」が12月20日にリリースされる。

アルバムタイトルはメンバーが考案。「Road to Authenticity」を省略した名称で、"エンターテインメントの真髄”を追い求めるTravis Japanの所信表明にもなっている。

アルバムはCDのみの通常盤に加えて、初回T盤、初回J盤、FC限定盤の計4形態が展開される。全形態共通で封入されるのは、昨年10月リリースのデビュー曲「JUST DANCE!」や「Moving Pieces」、「Candy Kiss」といった既発曲に新曲7曲を加えた全17曲収録のCD、そしてAI対話システム「Talk With」を活用した特典を享受するためのシリアルコード。「Talk With」は、ディスプレイ上のメンバーとまるで本当にビデオ通話をしているかのように対話できるAIシステムで、PCやスマホなどのデバイスでメンバーとの"会話”を楽しむことができる。なおシリアルコードは初回プレス分にのみ封入される。

通常盤では、17曲に加えて「My Dreamy Hollywood」「PARTY UP LIKE CRAZY」の音源も楽しめる。初回T盤にはシングル曲のミュージックビデオ映像とバラエティコンテンツ、初回J盤には「夢のHollywood」を筆頭にメンバー自らがセレクトした8曲、FC限定盤ではユニット曲の音源やレコーディング風景の映像を収めた特典ディスクがパッケージされる。

なお本日10月28日、Travis Japanはデビュー1周年を記念してYouTubeにて生配信を実施。生配信では、アルバムの詳細もアナウンスされる。

Tavis Japan【祝デビュー1周年記念生配信】みんなで一緒に乾杯しよ

配信日時:2023年10月28日(土)17:00~

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=CmP5acQLE8U

Travis Japan「Road to A」収録内容

CD

・JUST DANCE!

・99 PERCENT

・Charging!

・DRIVIN’ ME CRAZY

・Swing My Way

・Keep On Smiling

・Candy Kiss

・Moving Pieces

・Turn Up The Vibe

・My Dreamy Hollywood ※通常版のみ

・PARTY UP LIKE CRAZY ※通常版のみ

・Still on a journey 他

初回T盤Blu-ray / DVD

・JUST DANCE! -Video Clip-

・Moving Pieces -Video Clip-

・Candy Kiss -Video Clip-

・新曲1 -Video Clip-

・新曲2 -Video Clip-

・99 PERCENT -Dance Performance Video- 他

初回J盤CD

01. 夢のHollywood

02. Lock Lock

03. Happy Groovy (Jazz ver.)

04. The Show

05. Together Now

06. Talk it! Make it!

07. BIG BANG BOY

08. Unique Tigers

FC限定盤CD

・ユニット曲3曲 他

FC限定盤Blu-ray / DVD

・JUST DANCE! -Video Clip-

・Moving Pieces -Video Clip-

・Candy Kiss -Video Clip-

・新曲1-Video Clip-

・新曲1- -Dance Video-

・新曲1- -Behind the scenes-

・新曲2 -Video Clip-

・99 PERCENT -Dance Performance Video- 他