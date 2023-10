11月18日、19日に東京・東京ガーデンシアターで、21日、22日に千葉・幕張メッセ国際展示場 9~11ホールにて開催予定だった韓国の音楽番組「THE SHOW」のライブイベント「THE SHOW LIVE in TOKYO」の全公演中止が発表された。

「THE SHOW LIVE in TOKYO」は出演アーティストによるパフォーマンスやコラボレーション、トークショーなどが予定されていたライブイベント。先日、Creepy Nuts、iKON、ONEUSの参加がアナウンスされていた最終日の公演が「諸般の事情」のため中止となることがアナウンスされていたが、残る3公演も中止が決定した。

イベントのオフィシャルサイトには「スタッフ・関係各所と協議・調整を重ねて参りましたが、協議の結果、公演の開催は困難であると判断し、全ての公演を中止させていただく事を決定いたしました」という案内と、チケット払い戻しに関する詳細が掲載されている。

11月18日公演にはちゃんみな、Billlie、XGが、19日公演にはxikers、MAZZEL、THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE、FANTASY BOYSが、21日公演にはFANTASTICS from EXILE TRIBE、THE BOYZ、EPEXが出演する予定だった。

THE SHOW LIVE in TOKYO ※全公演中止

2023年11月18日(土)東京都 東京ガーデンシアター

<出演者>

ちゃんみな / Billlie / XG



2023年11月19日(日)東京都 東京ガーデンシアター

<出演者>

xikers / MAZZEL / THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE / FANTASY BOYS



2023年11月21日(火)千葉県 幕張メッセ国際展示場 9~11ホール

<出演者>

FANTASTICS from EXILE TRIBE / THE BOYZ / EPEX



2023年11月22日(水)千葉県 幕張メッセ国際展示場 9~11ホール

<出演者>

Creepy Nuts / iKON / ONEUS