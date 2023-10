明治安田生命J2リーグ第40節の5試合が28日に行われた。



2位清水エスパルスはホームにロアッソ熊本を迎え、26分に先制する。カットインした乾貴士のパスを受けた中山克広が、ボックス中央で反転から右足を振り、ゴール左下へと流し込んだ。しかし前半終了間際、コーナーキックから追いつかれ、1-1で折り返す。さらに56分、清水は自陣でのボールロストからカウンターを喰らい、熊本の逆転を許してしまう。67分にも危険な位置でボールを失い、伊東俊の強烈なミドルシュートを浴びてリードを広げられた。清水が1-3で逆転負けを喫したことで、首位FC町田ゼルビアは29日の試合を前に優勝が決まった。熊本は残留に向けて大きな1勝となった。

勝ち点で並ぶ3位ジュビロ磐田と4位東京ヴェルディの直接対決は、51分に東京Vが先制に成功する。コーナーキックの守備からカウンターを展開。一気に敵陣奥深くまで侵入し、最後は林尚輝がゴールネットを揺らした。しかし69分、磐田が試合を振り出しに戻す。上原力也がドゥドゥとのワンツーパスで相手を崩し、最後は左足でゴール左上隅に突き刺した。終盤は磐田が押し込む時間が続いたものの、東京Vの粘り強い守備を崩すことはできず。勝ち点「1」ずつを分け合い、ともに清水との勝ち点差を「1」に縮めるに留まった。

昇格プレーオフ出場権獲得を目指すV・ファーレン長崎は、徳島ヴォルティスに1-2で逆転負けを喫した。藤枝MYFCは水戸ホーリーホックを下し、残留が確定した。

◆■J2第40節

▼10月28日(土)

清水エスパルス 1-3 ロアッソ熊本

ベガルタ仙台 1-1 レノファ山口FC

ジュビロ磐田 1-1 東京ヴェルディ

藤枝MYFC 1-0 水戸ホーリーホック

V・ファーレン長崎 1-2 徳島ヴォルティス

▼10月29日(日)

13:00 大分トリニータ vs ブラウブリッツ秋田

14:00 モンテディオ山形 vs ザスパクサツ群馬

14:00 大宮アルディージャ vs ヴァンフォーレ甲府

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs いわきFC

14:00 FC町田ゼルビア vs ツエーゲン金沢

14:00 ファジアーノ岡山 vs 栃木SC