go!go!vanillasが2024年3月10日に千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールで開催する対バンイベント「MAKE YOUR DREAM」の出演アーティストが発表された。

10月25日にデビュー10周年記念アルバム「DREAMS」をリリースし、11月からは本作を携えた全国ツアーを開催するバニラズ。幕張公演はこのツアーファイナルとして行われるもので、3月9日のワンマンライブ「MAKE MY DREAM」、10日の対バンイベント「MAKE YOUR DREAM」の2DAYSで開催される。

「MAKE MY DREAM」にはバニラズのほか[Alexandros]、sumika、04 Limited Sazabys、My Hair is Bad、マカロニえんぴつ、UNISON SQUARE GARDENの出演が決定。イープラスでは「MAKE MY DREAM」「MAKE YOUR DREAM」各公演のチケットプレオーダー2次先行を11月7日まで受け付けている。

DREAMS TOUR 2023-2024「MAKE MY DREAM」

2024年3月9日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

go!go!vanillas

DREAMS TOUR 2023-2024「MAKE YOUR DREAM」

2024年3月10日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

go!go!vanillas / [Alexandros] / sumika / 04 Limited Sazabys / My Hair is Bad / マカロニえんぴつ / UNISON SQUARE GARDEN